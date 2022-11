Il PNRR all’ombra della Zizzola: risorse, progetti e investimenti

Martedì 6 dicembre, alle 20.45 all’Auditorium Bper (ex Crb) di via Sarti il Sindaco e gli assessori della Giunta comunale braidese incontreranno la cittadinanza per presentare “Il PNRR all’ombra della Zizzola”.



Si parlarerà di risorse, investimenti e progetti, partendo dai programmi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in città, come il recupero e la riqualificazione di Palazzo Garrone e dell’ex Mattatoio, l’ampliamento e la costruzione di una nuova ala dell’Asilo nido, la riqualificazione del tratto di via Vittorio Emanuele II compresa tra via Rambaudi e la chiesa di San Giovanni, i servizi digitali al cittadino, percorsi di autonomia per le persone con disabilità e interventi di efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici. Ma sarà anche l’opportunità per allargare lo sguardo sulle principali progettualità in cantiere, da qui ai prossimi anni.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza. Ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero 0172.438261.