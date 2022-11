Il vescovo mons. Egidio Miragoli in visita pastorale al Cfp di Ceva, il grazie degli studenti

“Martedì mattina la nostra scuola ha vissuto un bel momento di gioia e novità, abbiamo ricevuto la visita pastorale del Vescovo Mons. Egidio Miragoli”. Questo è quanto dichiarano gli studenti e le studentesse del CFP e proseguono:

“Con emozione proviamo ad esprimere la gratitudine per il tempo che Lei ci ha dedicato: ha dialogato con noi con umiltà e rendendoci parte attiva dell’incontro, abbiamo respirato la sua vicinanza, testimoniata anche dal suo modo di fare confidenziale e semplice. Del prezioso tempo che ci ha donato la ringraziamo molto Mons. Egidio, soprattutto perché ci ha regalato la sua attenzione, ci ha spronati alla riflessione sulle emergenze del momento storico che stiamo vivendo orientandoci però alla speranza di un futuro migliore. Le diciamo grazie per aver condiviso con noi aneddoti della sua vita personale e per aver risposto a tutte le nostre curiosità con cordialità e con il sorriso. Siamo orgogliosi che la nostra scuola le sia piaciuta ed abbiamo apprezzato il suo interesse nei confronti del programma scolastico che svolgiamo tutti i giorni. È stato un momento piacevole e arricchente e per questo ringraziamo anche il Parroco Don Franco Bernelli per averci offerto questa opportunità. GRAZIE di vero cuore e quando ha tempo e vuole passare a salutarci noi siamo qui.”

Si uniscono ai ringraziamenti degli studenti anche i dirigenti Marco Lombardi e Simona Giacosa.

“È stata per noi una situazione nuova ma di alto valore, la scuola deve essere luogo di crescita e stimolo e i ragazzi hanno bisogno di concretezza e punti fermi e Lei Monsignore con la sua visita ha trasmesso un bel messaggio di fiducia”.