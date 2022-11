Letture e riflessioni davanti alla panchina rossa adottata dall'Ordine degli avvocati di Cuneo

Oggi, in piazza Galimberti a Cuneo, è tornata a splendere in tutto il suo rosso la panchina "adottata" dall'Ordine degli Avvocati di Cuneo, in particolare dal Comitato Parii Opportunità in seno all'ordine, di cui è presidente l'assessore del Comune Sara Tomatis. La panchina rossa guarda proprio al Tribunale cittadino.

Stamattina davanti alla panchina, nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono stati letti dei brani e delle riflessioni condivise con Amnesty Internationa Cuneo oltre che con i maestri dei corsi di autodifesa femminile organizzati da AICS Cuneo.

I corsi, rivolti a donne dai 14 ai 99 anni, si svolgono in 8 lezioni e in diversi giorni della settimana. Informazioni e iscrizioni chiamando il 3384839228 oppure il 3475533613 o scrivendo cuneo@aics.it