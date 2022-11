Meteo, fine settimana di bel tempo, ma le temperature gradualmente caleranno

A parte qualche passaggio nuvoloso innocuo, non si prevedono ancora piogge significative escluso oggi sula Liguria orientale. Il sole avrà prevalenza in cielo, anche se al mattino non sono da escludersi nebbie locali. Tuttavia le temperature sono destinate a calare un po' ad inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 25 a domenica 27 Novembre.

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria centro-occidentale. Su Liguria orientale solo per oggi nuvolosità più compatta tra pomeriggio e sera con possibili rovesci o temporali sulle zone costiere, in miglioramento dalla tarda serata. Possibili nebbie in pianura su Piemonte nelle ore notturne e prima mattina.

Temperature massime in temporaneo aumento domani, poi in calo da domenica. Valori compresi tra 11 e 16 °C. Minime stazionarie o in lieve calo , generalmente comprese tra 2 e 5 °C in pianura, fino 7/8 °C sulle coste. Possibili gelate nelle pianure torinesi e vallate di Langhe e Monferrato.

Venti moderati, localmente forti da nord su Liguria centrale e occidentale tra oggi e domani, altrove generalmente deboli di direzione variabile anche se in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Da lunedì 28 Novembre.

La circolazione tenderà a cambiare, con la formazione di una estesa area di bassa pressione in quota sul Mediterraneo centrale, che richiamerà aria più fredda da est. Quindi le temperature cominceranno a calare un po', con possibilità di gelate estese in pianura di notte e primo mattino. Allo stato attuale non si prevendono fasi di maltempo intenso, che prediligeranno l'Italia centrale e meridionale, quindi le condizioni meteo saranno caratterizzate da nuvolosità variabile, molto spesso con copertura completa del cielo, ma senza precipitazioni di rilievo almeno fino a mercoledì.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

