Nel giorno del Black Friday, scioperano i dipendenti di Zara Cuneo: "Tirate fuori i soldi, qui parliamo di dignità" [VIDEO]

Scioperano i dipendendi di Zara Cuneo. Come stanno facendo in tutta Italia. Proprio nel giorno del Black Friday.

Non c'era mai stata una protesta così importante davanti al negozio di via Roma, dove oggi 15 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato e fedeli all'azienda da oltre 15 anni, hanno organizzato un presidio e si asterranno dall'intero turno di lavoro.

In negozio è un via vai continuo. Sconti allettanti, fino al 40%. La volontà di chi sciopera è quella di creare disagio. Ma soprattutto di chiedere dignità e rispetto ad un'azienda che ha dichiarato un utile del 41% rispetto al 2021.

I dipendenti, invece, sono senza rinnovo del contratto da quattro anni. E perderanno una buona parte di retribuzione. L'azienda ha infatti manifestato la propria volontà di abbassare gli attuali premi corrisposti ai dipendenti, calcolati non più in base alle vendite effettuate ma con un premio variabile che ne riduce in maniera consistente il valore.

Ecco cosa hanno detto Andrea Causi, rsa per la Filcams Cgil di Zara Cuneo, Giovanni Lo Nigro, segretario provinciale della Filcams Cgil e Paola, una dipendente storica, che evidenzia l'affetto per il negozio ma la necessità di rivendicare la dignità di chi ha sempre dato tanto.