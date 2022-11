Un contest per votare il progetto dell'Hospice di Cuneo e sostenere la Fondazione ADAS

Il recupero di un edificio storico per la creazione di una struttura di Cure palliative residenzial. E' il progetto "Hospice Cuneo" di Fondazione Adas. Garantirà la messa a disposizione di 10 posti letto Hospice nel contesto urbano della città di Cuneo, andando a coprire, seppur parzialmente, il fabbisogno individuato dalla Regione Piemonte e dal Ministero della Salute per la Provincia di Cuneo.

Tutte le informazioni relative al progetto sono presenti in questo articolo di Targatocn

E' possibile votarlo e sostenerlo grazie al Contest Network4People di Reale Foundation, che permette alle Agenzie di Reale Mutua Assicurazioni e Italiana Assicurazioni di segnalare progetti di Organizzazioni No Profit per chiedere il sostegno di Reale Foundation in un unico momento dell’anno.

Sono presenti 12 progetti e tra questi c'è anche l'Hospice di Cuneo. Al momento è al primo posto, ma serve il sostegno di tutti. Basta votare. Il Contest si riterrà concluso mercoledì 7 dicembre 2022 con la premiazione degli Enti vincitori. Ecco come fare: https://realefoundation.org/it/contest/network4people-2022.html

Il percorso da seguire è molto semplice e vi viene suggerito nei passaggi sotto riportati:

1. cliccare il link https://realefoundation.org/it/contest/network4people-2022.html

2. votare il progetto Hospice Adas (evidenziando le stelline)

3. inserire il proprio indirizzo mail

4. riceverete una mail a cui dovrete ancora dare conferma.

La voltazione potrà avvenire solo entro il giorno 6 dicembre prossimo.