Lutto nel monregalese per la scomparsa di padre Eugenio Basso, missionario per oltre vent'anni in Costa d'Avorio

Si è spento all'ospedale 'San Martino' di Genova, dove era ricoverato, padre Eugenio Basso, missionario per 27 anni in Costa d'Avorio.

"È una perdita incolmabile - scrivono dalla SMA - Per la Provincia Italiana della SMA è stato due volte vice-provinciale e una volta consigliere. La sua vita missionaria si è svolta interamente in Costa d’Avorio, in vari periodi: prima come vice-parroco nella diocesi di Bondoukou, e poi nei seminari diocesani di Katiola e di Yopougon. Dal 2011 al 2017 è stato superiore del seminario SMA di Ebimpé, alla periferia della capitale Abidjan".