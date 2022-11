Quando si parla di aziende l'argomento relativo alle bonifiche telefoniche e ambientali è molto importante rilevante nel senso che permette di poter analizzare lo stato di quel preciso luogo dove si stanno decidendo magari strategie molto importanti a livello economico e finanziario.

Quindi c'è bisogno di verificare eventuali microspie che sono state messe da qualche competitor o malintenzionato: però per fare questo c'è bisogno di professionisti nell'ambito dell'investigazione privata che siano esperti informatici e qualificati nel senso che si avvalgono di apparecchiature mobili che sono avanzate dal punto di vista tecnologico che permettono loro di neutralizzare e scavare tutti gli strumenti di intercettazione anche se sono di dimensioni minuscole andandole a disattivare così da fornire una bonifica completa nell'ambiente desiderato.

Però non sono cose che si possono fare in maniera superficiale perché c'è prima da fare una consulenza con l'investigatore in questione o con l'agenzia per spiegare la propria situazione e per cercare di far capire al professionista quali sono i motivi per i quali si teme di essere intercettati e spiati in modo da avere anche dei consigli su come comportarsi.

Ma sarà importante come cosa ricordare perchè è sempre un consiglio che danno gli esperti nell'ambito investigativo di non fare una telefonata all investigatore dal luogo dove si presume ci siano queste microspie perché in questo caso è meglio utilizzare un telefono diverso dal proprio.

Si tratta di piccoli trucchi dei quali si discuterà durante la consulenza oltre al fatto che bisognerà chiaramente trovare un accordo economico e ci sono dei preventivi in modo che la persona si possa organizzare in tal senso.

Quando è il caso di pensare a bonifiche ambientali e telefoniche

Nel momento in cui si guida un'azienda e si hanno dei dubbi sul fatto di essere spiati bisogna parlarne con un investigatore soprattutto se si viene a conoscenza il fatto che alcune aziende hanno scoperto le informazioni segrete o comunque soggetti non autorizzati o magari ancora di recente sono intervenuti i tecnici telefonici per manutenzione di apparecchiature aziendali oppure a volte succede semplicemente che ci sono tentativi di effrazioni però nell'ufficio in questione non manca nulla e quindi la cosa è strana.

Altre cose che dovrebbero far insospettire riguardano determinati rumori o suoni sulla linea telefonica nonchè cambiamenti nella disposizione dell'ufficio relative per esempio a immobili soffitti o quadri.

In tal senso è molto importante per tutelare la propria privacy andare a chiedere una Bonifica telefonica che avviene attraverso una scansione della linea che andrà a verificare la presenza di microspie.

Ma la stessa cosa si può fare col cellulare nel senso che si cerca di rilevare programmi spia che sono nascosti e che vengono utilizzati per intercettare conversazioni dati del cellulare come messaggi elenchi, chiamate o email.

Diciamo pure che un investigatore privato di alto livello si occupa di fare i vari tipi di bonifiche e quindi ci si può rivolgere per tante motivazioni diverse perché si tratta di un professionista che a volte viene sottovalutato ma che può essere utile sia in campo aziendale che privato non è un caso che viene chiamato anche per situazioni di infedeltà coniugale.