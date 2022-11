Qual è la Migliore Criptovaluta da Comprare Prima del 2023?

Il mercato delle criptovalute ha subito dei duri colpi nel 2022, con tantissime piattaforme famose che hanno perso la maggior parte del loro valore deludendo le aspettative del pubblico. Tuttavia, la speranza è l'ultima a morire e, se da un lato è fondamentale ricordare ciò che abbiamo imparato dalla storia, dall'altro dobbiamo volgere lo sguardo ad un 2023 che sembra essere molto più roseo per le criptovalute.

In questo articolo, analizzeremo 6 nomi promettenti già presenti o in arrivo sul mercato delle criptovalute per aiutarti a decidere con sicurezza quale sia la migliore criptovaluta da acquistare prima del 2023.

Analizzando tutti i dettagli ed esplorando alcune delle migliori scelte presenti sul mercato, potrai scoprire quale di esse si adatta maggiormente al tuo profilo da investitore e ai tuoi gusti. Continua a leggere per saperne di più.

1. Metacade (MCADE) - In Lizza come La Migliore Piattaforma in Assoluto

Il token MCADE è la valuta nativa di una nuova incredibile piattaforma nel metaverso, nota come Metacade. La piattaforma ha attirato l’attenzione di molti investitori per le sue straordinarie funzionalità incentrate sul gaming che ruotano attorno alla sua rivoluzionaria sala giochi virtuale.

Promette di realizzare un progetto incentrato sulla community, in cui gli utenti, sia giocatori che appassionati di criptovalute, faranno la fila per accedere ad un catalogo crescente di giochi, godendo al contempo dei vantaggi di un ambiente dedicato alla creazione di titoli di nuova generazione nel settore del gaming.

Sostenendo la sua community fin dai suoi esordi, Metacade invita i suoi utenti a partecipare alla sua piattaforma, incrementando la loro possibilità di guadagnare ricompense per le loro azioni. Scrivendo recensioni, avviando discussioni, giocando ai titoli play to earn e persino aiutando a testare i giochi emergenti, gli utenti hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni per guadagnare token MCADE.

Metacade non si rivolge solo agli utenti, ma invoglia anche gli sviluppatori di giochi a unirsi ai suoi ranghi grazie a un innovativo modello create-to-earn chiamato Metagrant. Si tratta di finanziamenti per i giochi su Metacade, votati direttamente dalla sua community.

Ascoltando i desideri e le esigenze dei giocatori, ottenendo i loro suggerimenti e feedback, Metacade sta creando un buon modello di sostenibilità per inserire nella sala giochi i titoli con cui la community vuole assolutamente giocare.

Immagina un gran numero di titoli approvati dai giocatori con funzioni gestite dalla community: le possibilità sono infinite e rappresentano una vera e propria innovazione per il futuro del gaming Web3.

Dato che il presale è già in pieno svolgimento, ti consigliamo di andare subito sul suo sito web prima che l'offerta iniziale termini.

>>> Puoi partecipare al Presale di Metacade qui <<<

2. Bitcoin (BTC) è Crollato nel 2022

Il dibattito in corso sul reale valore del Bitcoin si è ulteriormente intensificato nel corso del 2022. Il token BTC è il più famoso e prezioso tra tutte le criptovalute, ma ha vissuto un anno in cui il suo valore è sceso drasticamente. Se questa recente tendenza al ribasso continuerà o meno è la grande domanda che tutti si pongono.

Alcuni ritengono che il BTC sia la migliore criptovaluta da acquistare alla fine del 2022 perché al prezzo attuale potrebbe essere un grande affare sotto mentite spoglie. D'altro canto, altri pensano che potrebbe scendere ancora e si chiedono se abbia un valore intrinseco sufficiente per risalire fino al massimo storico di oltre $60.000. Alcuni analisti ritengono invece che il BTC potrebbe arrivare a zero. Ognuno dice la sua.

La storia incredibilmente volatile del prezzo del Bitcoin fino ad oggi ci mostra come molte persone abbiano realizzato enormi profitti con questo token, mentre altre hanno perso ingenti somme. Resta da vedere se il 2023 sarà l'anno in cui ricomincerà a guadagnare valore oppure no, ma sembra certo che ci aspettano momenti molto interessanti.

3. Ethereum (ETH) Ha Completato la Fusione, Ma a Quale Costo?

La seconda criptovaluta più preziosa, ETH, si basa sulla blockchain di Ethereum e negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per un importante aggiornamento, noto come The Merge, la fusione, che secondo alcuni potrebbe essere il catalizzatore di un futuro roseo, rendendola più sostenibile.

La fusione ha comportato il passaggio di questa blockchain a un modello di proof of stake più efficiente dal punto di vista energetico, che ha ridotto il consumo di energia di oltre il 99%. I sostenitori di questa valuta ritengono che questo miglioramento l'abbia anche resa più scalabile e che in futuro la sua utilità potrebbe farla valere più del Bitcoin.

Tuttavia, ETH ha sofferto molto nel corso del 2022, come la maggior parte delle principali criptovalute d’altronde, perdendo più della metà del suo valore. Se il suo potenziale come soluzione per i contratti intelligenti ad alta efficienza energetica possa ancora riflettersi nel suo valore è oggetto di dibattito, considerando anche che molti si chiedono se questa tecnologia sia effettivamente compresa dal pubblico più ampio, ma il 2023 ce lo mostrerà sicuramente.

4. Shiba Inu (SHIB) Inizia la Sua Incursione nel Metaverso

Shiba Inu (SHIB) ha sempre diviso nettamente le opinioni da quando è stata lanciata per la prima volta nel 2021. Come moneta meme, è stata pesantemente derisa da alcuni ma anche lodata da molti altri, anche se alla fine la sua mancanza di uno scopo chiaro e pratico ha forse limitato il suo progresso finora. Nonostante ciò, viene ancora definito il killer del Dogecoin e ha registrato alcuni aumenti di prezzo notevoli dal suo lancio.

Quasi certamente il suo futuro sarà caratterizzato da una maggiore volatilità, in quanto i sostenitori di questa moneta e coloro che vogliono ottenere un rapido profitto, cercheranno di investirci dei soldi. Tuttavia, la questione del valore a lungo termine di Shiba Inu continua a tenere banco con il suo prezzo fortemente legato alle notizie sulle balene o alle opinioni poco definite degli investitori.

Lo Shiberse, un'incarnazione del metaverso in cui vivere per i piccoli Shiba, potrebbe potenzialmente rendere questa criptovaluta una delle migliori da acquistare nel 2023. Non ci sono ancora dettagli precisi, ma sembra che sia modellato sul trend crescente dei giochi "play to earn", con molte funzioni coinvolgenti progettate per aggiungere valore all'ecosistema.

5. Dogecoin (DOGE) Ha Dato Vita al Potente Trend delle Monete Meme

Una delle valute digitali più controverse, Dogecoin esiste dal 2013, registrando periodi di rapida crescita e cali di prezzo vertiginosi. Nata per scherzo, doveva servire a satireggiare le criptovalute, ma ha finito per dare vita a un trend, quello delle meme coin, con tanto di amanti e detrattori al seguito.

È evidente che DOGE ha ispirato un'enorme community di appassionati, comprese le celebrità, ma per mantenere la crescita è necessaria una buona strategia per entrare in nuovi settore e attirare nuovi investitori. In termini di utilità, le transazioni di DOGE sono effettivamente più veloci di quelle del Bitcoin, ma l'opinione generale è che non offra ancora abbastanza per superarlo.

Come i token, il prezzo di DOGE si basa in gran parte sul sentiment del mercato e può subire oscillazioni improvvise, il che lo rende una pericolosa arma a doppio taglio. Gli analisti sono divisi sul fatto che si tratti di un'ottima scelta per il prossimo anno, ma il progetto è sicuramente da tenere d'occhio prima dell'arrivo del 2023.

6. Cardano (ADA) si Arricchisce di Nuovi Contratti e Applicazioni

Il token ADA è la valuta nativa della rete Cardano ed è ora considerata tra le maggiori criptovalute che utilizzano il modello proof of stake. Disponibile dal 2017, utilizza un meccanismo di consenso per ricompensare i possessori di token attivi.

Sebbene la domanda per il token ADA non sia stata così forte come si sperava, la direzione generale del mercato ha svolto un ruolo significativo nel deprezzamento del valore di tutto il settore.

Per quanto riguarda le prospettive future, tutto dipende dalla velocità con cui Cardano riuscirà ad aumentare il numero di contratti intelligenti sulla sua rete per progetti di finanza decentralizzata o altre applicazioni. Con una gamma variegata di possibili utilizzi in un settore in crescita, è facile capire perché Cardano sia presente in questa lista come una delle migliori criptovalute da acquistare prima della fine del 2022.

Conclusione - Il Futuro di Metacade Brilla Come una Stella

Nonostante il difficile 2022, ci sono ancora molti nuovi progetti originali e altamente creativi come Metacade che stanno nascendo e che ci dimostrano che il mercato delle criptovalute è ancora destinato a prosperare nel 2023.

Esaminando i dettagli, è chiaro che Metacade è attualmente la migliore criptovaluta da acquistare, grazie alla sua utilità e all'intrigante modello di sviluppo basato sulla community che la supporta mentre progredisce. Si prevede che diventerà una solida piattaforma di gaming con un concept che offre una maggiore praticità rispetto a qualsiasi altro competitor attualmente in circolazione.

Per Metacade puntare sul gaming nel metaverso ne garantisce la longevità, sviluppandosi in uno dei mercati più in crescita e pronti ad esplodere nel 2023 e oltre. Con un gran movimento di appassionati che sta crescendo online, tutti i segnali indicano chiaramente che il token MCADE sarà la prossima grande star.

Investire subito durante il presale di Metacade è fondamentale grazie all'offerta di 125MCADE per 1 solo USDT. Con solo 9 fasi del presale e il prezzo che aumenta ad ogni fase (la fase finale offre solo 50MCADE per 1USDT), investire subito è la chiave per avere successo e fare un grande affare. Ti consigliamo vivamente di dare un'occhiata a questo token strabiliante il prima possibile!

Puoi partecipare al Presale di Metacade qui.