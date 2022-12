Trading online: quanti italiani lo usano?

Quando si parla di trading online ci si riferisce a tutte le diverse possibilità che può sfruttare chi decide di speculare utilizzando strumenti disponibili in rete. Quindi per via telematica, senza recarsi fisicamente in banca o contattando telefonicamente un impiegato di una società di gestione del credito di qualsiasi genere. Secondo alcune stime fatte nel 2018 e nel 2019 in Italia, il 5-7% della popolazione utilizza un qualche sistema di speculazione in rete.

Cos’è accaduto nel 2020

Dobbiamo però ricordare che proprio nel periodo sopra considerato si è avuto un ampio aumento nel numero dei broker disponibili nel nostro Paese. Solo nel 2018 le licenze rilasciate dalla Consob sono aumentate dell’83% rispetto all’anno precedente. Durante la pandemia poi, soprattutto nei primi due lock down, il numero degli italiani che ha fatto trading online è aumentato in maniera importante. Vuoi a causa del fatto che molte persone si sono trovate con molto tempo libero a disposizione, vuoi perché annoiati o più propensi a farsi attirare dalle pubblicità in rete, gli italiani che sono approdati al trading sono oggi oltre 6 milioni. Si deve poi considerare che un numero crescente di siti mette a disposizione ai propri clienti questo tipo di opportunità. Alcuni siti sono disponibili già da diversi anni, ad esempio FXORO è attivo dal 2012, altri invece muovono solo ultimamente i loro primi passi.

Che tipo di investimenti

Ricordiamo poi che le possibilità di trading online si stanno significativamente ampliando. Se in un passato non troppo lontano quasi il 100% dei siti che permetteva di fare investimenti in rete era dedicata agli strumenti finanziari derivati, come CFD o prodotti simili, oggi la situazione è ben diversa. Le banche stesse offrono piattaforme di trading ai propri clienti, con la possibilità di acquistare titoli azionari, o quote di fondi comuni di investimento. Questo ovviamente attira un altro tipo di clientela, ben diversa dal classico trader che vuole speculare anche correndo rischi altissimi. Banche e società di gestione del credito di solito propongono prodotti di investimento che potremmo definire più “tranquilli”. Nel senso che comunque offrono un certo livello di rischio, senza però raggiungere quello proposto dai derivati.

Perché si usano gli strumenti online

Le motivazioni per cui tanti italiani si avvicinano a queste tipologie di speculazioni sono varie. Da un lato vi è la facilità di accesso: ci sono piattaforme che permettono di cominciare a speculare anche con investimenti minimi, anche meno di 100 euro. Dall’altro lato l’uso di strumenti online permette di fare trading quando si ha del tempo libero, senza la necessità di prendere un appuntamento con un broker in presenza, cosa che per molti sarebbe addirittura impensabile. Anche le tante pubblicità che si trovano online ovviamente fanno la loro parte. È sempre bene ricordare che purtroppo in questo settore sono presenti anche dei soggetti poco affidabili; prima di decidere di speculare con uno strumento online è sempre un’ottima idea verificare le credenziali della società di gestione del singolo sito.