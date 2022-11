"Classica": ad Alba domenica 27 novembre terminano i concerti della domenica mattina dedicati alla Fiera del Tartufo

L’XIª edizione di CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova dell'Alba Music Festival sono arrivati all'ultimo appuntamento stagionale.

I concerti delle domeniche mattina alle ore 11 si sono svolti dal 9 ottobre, e giungono al termine domenica 27 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Otto appuntamenti musicali per le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.

La programmazione di CLASSICA, con ensemble cameristici e solisti di alto livello, è stata rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo ha completato il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un ulteriore motivo di attrazione.

Nell'ultimo appuntamento della stagione, domenica 27 novembre, protagonisti "Romeo, Giulietta e altre storie" con il "Duo Siloti" di Olga Monakh e Nicolas Bringuier in un pianoforte a quattro mani su musiche di Schubert, Mendelssohn, Čajkovskij, Brahms.



Informazioni

Tel. +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com