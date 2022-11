Ginnastica: la borgarina Sofia Ambrosio tra le migliori in Piemonte

Sofia Ambrosio, borgarina, classe 2009 ha appena concluso il suo campionato individuale di Ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Con due prove regionali ed una interregionale ha mostrato tutto il suo valore in campo, risultando una tra le più promettenti ginnaste della nostra regione.



Con il sesto posto regionale ha ottenuto la qualificazione al campionato interregionale, dove su oltre 90 partecipanti provenienti da tutta Italia, con una gara perfetta ha conquistato il diciottesimo piazzamento.



Per lei dunque tre competizioni di stagione senza commettere alcun errore nonostante le difficoltà tecniche degli esercizi; per la sua giovane età sa già eseguire numerosi elementi acrobatici come il doppio salto indietro al corpo libero e la serie acrobatica alla trave oltre a due salti competitivi al volteggio che arricchiscono ancor di più il suo bagaglio tecnico.

Sofia, che frequenta la terza media presto l’Istituto comprensivo di Borgo San Dalmazzo con ottimi voti, conclude con queste splendide performance le gare individuali e si prepara per l’inizio del 2023 al campionato di squadra di serie C con la sua società di appartenenza la A.s.d. Cuneoginnastica che l’ha cresciuta e la accompagnerà attraverso la sua carriera agonistica verso futuri successi.