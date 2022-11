Domani si accende "Il tuo Natale a Saluzzo"

Ultimi aggiustamenti e consegne. Domani, sabato 26 novembre, si accende “Il tuo Natale a Saluzzo”. Si dà avvio ad programma intenso non solo per tutto il fine settimana, ma ricco di eventi fino a gennaio.

Si accenderà il grande albero decorato, in piazza Vineis dove ritornano anche gli spettacoli e le parate, i mercatini del Natale, i fuochi artificiali, i cori nelle strade. e I negozi aperti le domeniche, a partire dal 27 novembre con lo speciale "Negozi in strada Black Edition" al suo debutto.

La città si riempirà di alberi: la novità sono infatti i 250 pini illuminati per le vie cittadine, offerti con il kit luci da Confcommercio Saluzzo e zona e CCN, arricchiti di stelline realizzate a cura del "Centro Le Nuvole". Dopo le festività gli alberi saranno piantati nella collina saluzzese dai giovani della Comunità Cenacolo, all’insegna di un Natale green e sostenibile.

"Itinerari di luce": si tratta della nuova idea del Comune vedrà la facciata del Duomo incorniciare un affresco di luci e colori, scelto dalla Diocesi di Saluzzo (illustrato dalla Ditta Proietta). Nell’alto centro storico un proiettore illuminerà la Torre Civica, faro visibile da tutta la pianura. Tutte le illuminazioni sono a led e temporizzate.

Non mancherà Babbo Natale, che farà danzare i bambini in piazza, come non mancheranno le sculture e i giochi in legno dei mercatini e le proposte delle Associazioni Culturali saluzzesi. I musei, così come la biblioteca civica, avranno un programma ricchissimo e curioso, adatto a tutta la famiglia.

Sabato, dopo Fiera di Sant’Andrea al Foro Boario, mostra tradizionale della meccanica e del vivaismo frutticolo, prenderà vita "Moonlight - luce di luna”, una parata luminosa portata a Saluzzo da Teatro per Caso, con trampolieri in costumi pieni di luce e lune fluttuanti, ad aprire il calendario natalizio dalle 16.45 con partenza da piazza Vineis.

Alle 17.30 il ritrovo e alle 18 nel centro cittadino: si accenderanno l’albero di Natale, insieme alle proiezioni luminose di duomo e torre civica.

Gli appuntamenti del sabato continueranno alle 17.45 nella sala Verdi della Scuola APM con “Pianoforte in salotto con bottiglia”.

Alle 18.30 in Duomo di Saluzzo, con la messa in ricordo delle donne vittime di violenza celebrata dal vescovo Monsignor Bodo su iniziativa dello Zonta Club Saluzzo.

Alle 20 al Quartiere in piazza Montebello “La Festa delle feste” con la grande polentata a 15 euro (su prenotazione al 0175/43527).

A seguire serata danzante con Polidoro Group: ingresso a 5 euro.

Alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero: “L’hai falo per amor” spettacolo della stagione teatro dialettale. Ingresso 8 euro a persona. Prenotazione al 329/0488854

Domenica 27 novembre. Tutto il giorno nel centro cittadino “Negozi in strada - black edition” a cura di Confcommercio Saluzzo e zona e Ccn Confcommercio.

In piazza Buttini e via Savigliano, dalle 10 alle 16.30 il "Balloon Teather": grandi e piccini in viaggio per scoprire i venti e i cieli delle Terre del Monviso, raccontati all’interno di una grande mongolfiera, vincolata a terra.

Alle 16 da Tastè Bistrot in via Salita al Castello “Crea il tuo calendario dell’avvento evento dedicato agli amanti del cucito e del fai da te - Ur-ca CasaLaboratorio.

Alle 17 al Monastero della Stella in piazzetta Trinità 4/A “Duo violino e pianoforte” Info e prenotazioni: monasterodellastella.it .

Alle 17 al Bar Corona Grossa in corso Italia 68 “Quartetto di obiettivo orchestra” in concerto a cura di Apm. Info e prenotazioni: tel. 0175/47031.

Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it / ww.visisaluzzo.it /www.confcommerciosaluzzo.it, www.ccnsaluzzo.it/

