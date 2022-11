Saluzzo, addio a “Lado” Cozzo, massaro della chiesa di San Bernardo

Si è spento all’ospedale di Saluzzo, all’età di 90 anni, Gerardo Cozzo, conosciuto col nome di “Lado”, figura nota e amata da tutti, abitante di quella parte del borgo antico saluzzese di San Martino, che guarda alla valle Bronda.

Nato in una famiglia numerosa, Lado aveva iniziato la sua attività professionale come “cavagnè” intrecciando con maestria il vimini con il padre ed i fratelli per poi, con il sopravvento della plastica, lavorare per tanti anni alla Saint Gobain.

Ma la sua passione per la campagna era rimasta, in particolare verso le sue amate api che curava con particolare passione.

Abitante a pochi di metri dall’antica parrocchiale di San Bernardo, santo di cui era molto devoto, prima con la moglie Margherita Capitini e poi con l’aiuto delle figlie Luciana e Daniela si era a lungo occupato, come massaro, della custodia e della cura del bell’ edificio sacro nel centro storico di Saluzzo.

“Un uomo sempre sorridente, profondamente buono, capace di gesti semplici ma bellissimi”, ricorda commosso l’amico Giovanni Damiano.

Oltre alle figlie Luciana e Daniela, Lado lascia i cognati Mario Camnasio e Franco Bussi, oltre ai nipoti Matteo e Francesca.

I funerali verranno celebrati sabato 26 novembre alle ore 15 nella parrocchia di Sant’Agostino.