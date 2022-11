Al via a febbraio, in Granda, i corsi di abilitazione venatoria dell'Associazione Nazionale Libera Caccia

L'Associazione Nazionale Libera Caccia comunica che nel mese di febbraio inizieranno i corsi di preparazione per aspiranti cacciatori. Gli iscritti potranno seguire le lezioni sia su piattaforme on-line in cui per questioni di lavoro o per impossibilità di raggiungere le sedi dei corsi, mentre sarà in presenza presso le sedi di Alba, Caraglio, Cavallermaggiore, Ceva, Cortemilia, Cuneo, Demonte, Fossano e Pagno con lezioni serali.



Tali corsi formativi sono rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliano prepararsi per sostenere l'esame pubblico presso la Provincia di Cuneo al fine di conseguire le necessarie conoscenze in materia legislativa, ambientale, e faunistica, nonché in materia di armi e munizioni.



I corsi saranno gestiti venendo anche incontro alle necessità degli aspiranti studenti con materiale didattico, approfondimenti specifici e con la partecipazione di esperti docenti.

Gli interessati possono rivolgersi direttamente alle sedi ANLC o prendere contatto con il referente responsabile organizzazione e coordinatore corsi al numero 3292446870 chiamando dopo le ore 18, inviando messaggio WhatsApp o tramite email a liberacacciacuneo@gmail.com.