La Parkimaca presenta “Una merenda per il Parkinson”

In occasione della Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson, LA PARKIMACA, in collaborazione con Aso Santa Croce e Asl Cn1 patrocinate da LIMPE, organizza sabato 26 novembre alle ore 15 un incontro libero e aperto a tutti, presso la sede associativa, in piazza Marconi 7 a Tarantasca.

Il pomeriggio avrà inizio alle ore 15 con un breve momento introduttivo in cui i medici presenti (si veda l'elenco a fondo articolo) illustreranno in modo divulgativo le problematiche correlate alla malattia del Parkinson (terapie complesse, disturbi cognitivi, disturbi motori).

Seguirà un nuovo modo di fare cultura medica, caratterizzato dall'allestimento di tavole rotonde riservate al pubblico che potrà sedersi tranquillamente e fare le domande che ritiene più necessarie e utili ai singoli medici, ognuno disposto vado un tavolo.

"Abbiamo pensato - spiega il presidente Claudio Rabbia - di organizzare in modo diverso la nostra giornata sul Parkinson portando i medici 'tra i malati' affinché, in modo meno formale, possano rispondere ai dubbi, alle curiosità, alle domande e preoccupazioni dei malati e di tutti quelli che vogliono saperne di più. Allieteranno i tavoli le nostre 'merende', torte dolci e salate che potranno essere gustate durante la chiacchierate mediche ai tavoli".



Ecco i tavoli tematici dove ad attendere il pubblico ci saranno i seguenti professionisti:

▪ Dott.sa Elena Torre – Specialista in Neurologia

▪ Dott.sa Elona Brahimi – Specialista in Neurologia

▪ Dott.sa Roberta Aimar – Specialista in Urologia

▪ Dott.sa Claudia Burlato – Specialista in Fisiatria

▪ Dott.sa Elisa Bosso – Neuropsicologa

▪ Dott.sa Michela Re – Psicologa – Psicoterapeuta

▪ Dott.sa Giulia Garelli – Fisioterapista