Calcio Serie D: domenica la 15^giornata, Bra-Stresa e Asti-Fossano

Si gioca la 15^giornata d'andata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Turno casalingo per il Bra che riceve lo Stresa. I giallorossi, sesti in classifica a quota 22, cercano una vittoria per ripartire di slancio dopo avere interrotto la lunga serie di dieci risultati utili consecutivi in campionato.

Sulla strada del Fossano c'è l'Asti, reduce da tre pareggi di fila (Borgosesia, Castellanzese, Derthona). La squadra di Viassi ha un disperato bisogno di punti e proverà a strapparne qualcuno nel derby piemontese del Censis Bosia.

Particolarmente ricco il piatto della giornata numero 15, impreziosito da Sanremese-Vado e Sestri Levante-Gozzano.

Fischio d'inizio alle ore 14.30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Stresa: Matteo Moncalvo di Collegno

Asti-Fossano: Liberato Maione di Ercolano

Castanese-Casale: Emanuele Orlandi di Siracusa

Chisola-Pont Donnaz: Luca Selvatici di Rovigo

Fezzanese-Borgosesia: Daniele Aronne di Roma 1

Derthona-Castellanzese: Giacomo Ravara di Valdarno

Legnano-Ligorna: Gabriele Zangara di Catanzaro

Pinerolo-Chieri: Sergio Palmieri di Conegliano

Sanremese-Vado: Claudio Allegretta di Molfetta

Sestri Levante-Gozzano: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

CLASSIFICA: Sestri Levante 37, Sanremese 31, Ligorna, Vado 25, Gozzano 23, Bra 22, Casale 21, Castellanzese 20, Derthona, Castanese, Chieri, Asti, Legnano 18, Fezzanese 17, Pont Donnaz 15, Stresa, Pinerolo 14, Borgosesia 13, Chisola 6, Fossano 4