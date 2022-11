Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Alessandra Colzi, Veronica Taborelli e Maurizio Venco

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A2 e con un’ampia finestra sul Campionato di serie A1. Titolo della 5^ puntata stagionale: “E’ tempo di derby”, visto che domenica in A1 è in programma la sfida tutta piemontese tra la Whas4green Pinerolo e la Cuneo Granda San Bernardo.

Ospite in studio la centrale della Lpm Bam Mondovì Alessandra Colzi. Collegamenti con la opposto della Cda Talmassons Veronica Taborelli e con l’allenatore del Bsc Sassuolo Maurizio Venco. Il giornalista di Targatocn.it Cesare Mandrile, sempre in collegamento, parlerà della notizia della settimana: le dimissioni dell’amministratore delegato della Cuneo Granda San Bernardo Diego Borgna.

Nel corso della puntata sarà mandate in onda le interviste con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Clara Decortes (Lpm), Rossella Olivotto (Uyba), Alice Degradi (Uyba), Michele Marchiaro (Pinerolo) e Federica Carletti (Pinerolo).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.