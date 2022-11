Volley maschile Serie C: ostacolo S.Paolo Torino sulla strada del VBC Mondovì Villanova

Nell’ ottava giornata del Campionato di Serie C maschile impegno casalingo decisamente molto impegnativo per il VBC Mondovì Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che sabato alle ore 20.45 nella cornice amica del Pala Tomatis ospiterà il S. Paolo Torino attualmente secondo in un interessante scontro diretto per la qualificazione ai play off promozione, dove sono in palio punti molto pesanti.

Una partita senza dubbio difficile ed irta di ostacoli, ma i monregalesi, che arrivano dal netto successo esterno per 3-0 ottenuto a Collegno in casa dell’ ArtiVolley, proveranno a conquistare la settima vittoria di questo campionato, successo che sarebbe davvero molto importante per migliorare ulteriormente la propria classifica e continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.

“Questo – asserisce coach Massimo Bovolo – è un test molto interessante ed impegnativo, contro una formazione che, come dice chiaramente la classifica, tecnicamente è di alto livello e cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà e conquistare il successo. Noi dovremo essere bravi a giocare la nostra pallavolo, riuscendo ad imporre il nostro ritmo ed evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Dobbiamo essere sereni e determinati sia per poter conquistare punti preziosi per la nostra classifica che per continuare il nostro percorso di crescita tecnico e tattico”