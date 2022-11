Volley femminile A1. Cuneo per la quinta, Pinerolo per la prima: domenica 27 è tempo di derby

La Cuneo Granda S.Bernardo conclude un mese di novembre che finora le ha portato quattro vittorie consecutive con il derby esterno contro la Wash4Green Pinerolo valido per la nona giornata di campionato. Domenica 27 le gatte scenderanno in campo alle ore 17:00 a Villafranca Piemonte (diretta Volleyball World) in un Pala Bus Company che va verso il tutto esaurito anche grazie a una buona rappresentanza di supporter cuneesi.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Il successo in rimonta e al tie-break sulla Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha permesso alla Cuneo Granda S.Bernardo di continuare la propria serie positiva iniziata lo scorso 9 novembre a Bergamo. Le quattro vittorie consecutive, tre al tie-break e una da tre punti, rappresentano un record per la formazione cuneese, che nelle precedenti quattro stagioni nel massimo campionato si era fermata a quota tre. Dopo le fatiche delle quattro partite in dodici giorni la formazione allenata da Emanuele Zanini ha potuto beneficiare di una settimana tipo per preparare al meglio il secondo derby piemontese della stagione, che domenica la vedrà sfidare la neopromossa Wash4Green Pinerolo in un Pala Bus Company che si preannuncia infuocato. Una sfida da non sottovalutare contro un'avversaria che tra le mura amiche ha strappato un punto a Novara e ha fatto faticare diverse squadre, e che vorrà conquistare il suo primo, storico successo nella massima serie. Le padrone di casa per riscattare il netto k.o. esterno con Busto Arsizio, le ospiti per proseguire nel proprio percorso di crescita e raccogliere punti pesanti in vista di un mese di dicembre con quattro big match (Milano, Scandicci, Busto Arsizio, Novara): alle due compagini non mancheranno le motivazioni.

Il derby con la Wash4Green Pinerolo dovrebbe segnare il ritorno nell'elenco delle convocate di Lucille Gicquel dopo l'operazione dell'11 ottobre scorso per risolvere la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro e il conseguente iter riabilitativo.

PREVENDITA ATTIVA PER IL BIG MATCH CON MILANO È attiva presso la sede di via Bassignano 14 a Cuneo (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online sulla piattaforma Liveticket la prevendita per il big match casalingo di domenica 4 dicembre contro la Vero Volley Milano (ore 17:00).

SARA CARUSO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Pinerolo è una squadra che abbiamo affrontato più volte durante la preparazione e che conosciamo bene. Domenica finalmente ci sfideremo per i tre punti in un derby molto atteso. Non sarà semplice giocare in uno dei palazzetti più caldi del campionato, ma noi potremo contare sul supporto dei nostri tifosi. Pinerolo ha una buona ricezione, quindi dovremo spingere già a partire dalla battuta, e dovremo lavorare bene nel muro difesa. L'obiettivo è portare a casa più punti possibile e mantenere il livello di gioco che ci ha permesso di vincere le ultime quattro gare».

LE AVVERSARIE La neopromossa Wash4Green Pinerolo è ultima in classifica con due punti arrivati nelle sconfitte al tie-break con Novara e a Perugia. La formazione allenata da coach Marchiaro, che ha salutato Trnkova a inizio novembre e spesso è stata costretta a fare a meno del suo faro Valentina Zago per problemi fisici, nell'ultima giornata ha rimediato un netto 3-0 a Busto Arsizio.

LE EX Adelina Ungureanu ha vestito la maglia di Cuneo dal 2019 al 2021

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10