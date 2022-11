Volley maschile A3: Monge-Gerbaudo Savigliano a Pineto per la prova di maturità

Si chiuderà ancora lontano dalle mura amiche il mese di novembre del Monge-Gerbaudo Savigliano, che, per la nona giornata della Serie A3 Credem Banca, disputerà la sua seconda partita consecutiva fuori casa, dopo quella vinta domenica 20 novembre a Belluno.

E non sarà una trasferta qualunque per i biancoblu, attesi dall’Abba Pineto, capolista con i suoi 21 punti in otto giornate.

L’avversario. Basterebbe quest’ultimo dato a raccontare la qualità del gruppo a disposizione di coach Giacomo Tomasello, tecnico catanese alla seconda esperienza in Serie A3 dopo il biennio 2020-2022 ad Aversa. Sconfitta ai playoff lo scorso anno dal Tinet Prata di Pordenone, dopo il quarto posto in regular season, Pineto è tra le candidate più papabili alla vittoria del raggruppamento. Ad oggi, occupa il podio in quasi tutte le statistiche di rendimento tra le squadre di Serie A3 di entrambi i gironi. Miglior squadra per rendimento punti/set (17.58 di media, Savigliano è a 16.33), ha nell’opposto Jacob Link uno dei suoi punti di forza. Lo svedese classe 1997, autore di 26 punti nell’ultima uscita a Bologna, è in Abruzzo da due stagioni e vanta un’esperienza già di assoluto valore, tra Padova (Superlega), Gioia del Colle (A2), Pordenone (A2 e A3) e Sabaudia (A3). C’è qualità anche al centro, con Marco Bragatto (12 punti in Emilia) che è nella top 10 per muri fatti/set fin qui.Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa Monge-Gerbaudo c’è voglia di continuare a sognare, anche per provare a mantenere qualche punto di vantaggio sul quinto posto, oggi occupato da San Giustino, prossimo avversario dei saviglianesi.

Il vice-capitano biancoblu Daniele Gallo presenta così la sfida: “Sarà una gara interessante, soprattutto per vedere a che punto siamo rispetto alle più forti del girone. Credo che in assoluto sia l’impegno più difficile che ci aspetta in questa stagione, ma sono anche dell’idea che in questo campionato, più ancora che nello scorso, non ci siano partite facili: tante squadre si sono rafforzate e in ogni partita occorre essere a pieno ritmo per poter portare a casa punti. Noi, come sempre, andremo in Abruzzo per giocarcela al meglio delle nostre possibilità e poi vedremo che cosa riusciremo a portare a casa”.

I precedenti. Lo storico dice Pineto. Negli unici due precedenti tra le due compagini, nella passata stagione, vinsero sempre gli abruzzesi: 0-3 a Cavallermaggiore nella gara d’andata, 3-1 al ritorno, con Savigliano che vinse il primo set ma poi cedette alla distanza. Tra i numeri da segnalare, il dato sui punti fatti da Marco Spagnol, a sole 9 lunghezze dai 600 palloni messi a terra in carriera.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Abba Pineto e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 27 novembre.