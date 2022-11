A Fossano un incontro sul "progetto di vita" di persone con disabilità

Un pubblico estremamente attento ha assistito all'incontro organizzato dal Centro Down Cuneo e dall'Associazione Camminare Insieme che si è tenuto nella sala Brut e Bon di Fossano nel pomeriggio di martedì 22 novembre.

Al centro della discussione, il tema del "progetto di vita" per le persone con disabilità.

L'incontro si proponeva di sensibilizzare il territorio alla necessità di un cambio di paradigma (dalla copertura - spesso parziale - dei bisogni delle persone disabili, a una progettazione condivisa tra famiglie e servizi, a partire dal diritto all'autodeterminazione di ogni persona), informando le famiglie rispetto a diritti e opportunità.

I relatori, appartenenti al Comitato per l'attuazione della legge 162 in Piemonte (che attualmente conta oltre duecento famiglie), hanno sviluppato il tema a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Il presidente, Claudio Gilardi, insieme alla vice Paola Conterno e a Clara Salvador, hanno affrontato poi aspetti normativi (il progetto individuale previsto dalla L. 328/2000; il suo raccordo con il nuovo PEI, strumento per l'inclusione scolastica; le prospettive aperte dalla Legge Delega in materia di Disabilità 227/2021), per presentare infine alcune esperienze di vita indipendente. Molte le domande poste ai relatori in chiusura, a testimoniare l'importanza del tema e l'esigenza di realizzare una piena attuazione dei diritti garantiti dalla legge.