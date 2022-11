“La diversità è l’unica vera ricchezza!”: a Dronero un’importante cerimonia per il progetto Nega So

Presso la Sala Milli Chegai di Dronero, ieri mattina, venerdì 25 novembre, si sono dati appuntamento i protagonisti del progetto “Nega So: Valle Myra è casa mia”, primi fra tutti i bambini ed i ragazzi delle ex classi ponte (primaria e secondaria) dell’Istituto Comprensivo di Dronero, accompagnati dalle insegnanti.

Una festosa cerimonia, che ha visto presenti la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola , il presidente della cooperativa Liberitutti Matteo Monge , il presidente di Espaci Occitan Michelangelo Ghio con la direttrice scientifica Rosella Pellerino e con Teresa Totino, la curatrice del museo civico Luigi Mallé Ivana Mulatero e la presidente dell’associazione Voci del Mondo Elda Gottero. Presenti in rappresentanza del Comune, gli assessori Carlo Giordano e Maria Grazia Gerbaudo.

Agli studenti sono state consegnate le maschere da loro realizzate lo scorso anno, esposte fino a poco tempo fa in mostra al museo Mallé, oltre ai quaderni con i racconti di varie leggende dei diversi luoghi e gli oggetti portati da alcuni alunni, ispirazione creativa per video animare alcune delle bellissime opere presenti al museo Mallé in collezione permanente.