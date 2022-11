Unitre Fossano riunisce sabato 26 novembre la propria assemblea generale

Oggi pomeriggio, s 26 novembre alle ore 15,30, l'Unitre di Fossano si riunisce in assemblea generale preso la propria sede di via Salita al Castello, con un cospicuo elenco di punto all'ordine del giorno.

Si tratta di un momento fondamentale per una realtà associativa, in cui vengono analizzate le attività conclusesi nell'anno precedente e approvato l'indirizzo per le attività dell'anno in corso.

A sottolineare la fondamentale partecipazione dei soci, il direttivo esplicita: "l'Assemblea non è un fatto burocratico e noioso, ma l’occasione per capire come funziona questa istituzione, dove trova le risorse, come sono distribuiti i compiti e le responsabilità al suo interno. La “relazione gestionale” su quanto realizzato nel corso dell’anno aiuterà a comprendere tutto questo. Sono davvero tanti i motivi per partecipare attivamente all’assembla. È una questione che ci riguarda, tutti! Vi aspettiamo!"