Due arresti, una denuncia, un'espulsione e la chiusura di un locale: continuano i controlli di Polizia nel "quadrilatero" di Cuneo

Continua nella città di Cuneo l'incessante attività pianificata per attuare una sistematica strategia di contrasto ai fenomeni di illegalità oggetto di reiterate segnalazioni e richieste di sicurezza provenienti da abitanti e persone solite transitare nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria, corso Giolitti, via Meucci e via Pellico, cosidetto ‘‘quadrilatero".

Nel pomeriggio di ieri, 24 novembre, le forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) hanno ripetuto il servizio straordinario coordinato già effettuato venerdì 11 novembre scorso.

Per entrambi, sono stati impiegate oltre cento unità, in uniforme e in abiti civili, con l'ausilio di unità cinofile e di specialisti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo. I due controlli straordinari fanno parte di un ampio progetto che pone particolare attenzione alla vigilanza di quel quartiere, pianificato con numerosi Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica, per una sinergica risposta da parte delle Forze di Polizia al perdurare della presenza di numerose persone, perlopiù extracomunitari, le cui condotte illecite contribuiscono a determinare ampia eco mediatica, che alimenta il senso di insicurezza dei cittadini della zona.

Nel corso dei due servizi interforze di venerdì 11 novembre e di ieri sono state controllate più di 400 persone e 15 esercizi pubblici, spesso ritrovo di soggetti dediti ad attività ai margini della legalità.

I controlli hanno portato alla chiusura di uno di essi ed alla constatazione di violazioni delle norme igienico — sanitarie e irregolarità amministrative, sanzionate per un importo complessivo di circa 56.000 euro.

Con l'ausilio della Polizia Ferroviaria si è proceduto al sistematico controllo di una quarantina di treni, in arrivo e in partenza dalla stazione ferroviaria di Cuneo. E' stato arrestato S.Y., venticinquenne del Gambia, senza fissa dimora, noto a questi Uffici per acclarata attività di spaccio nel centro città, poichè inottemperante alla misura del divieto di dimora in Cuneo. Inoltre è stato indagato, in stato di libertà, J. L., un altro cittadino gambiese senza fissa dimora sul T. N. e tre cittadini extracomunitari, per ubriachezza molesta.

La vigilanza dell'area del cd. "quadrilatero" viene regolarmente svolta dalla Polizia di Stato, che nell'anno in corso ha effettuato, con cadenza almeno bisettimanale, ben 35 servizi straordinari con l'impiego, oltre al personale della Questura, anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, delle unità cinofile antidroga della Questura di Torino e della Guardia di Finanza di Cuneo, con la collaborazione della Polizia Municipale.

Nel tardo pomeriggio di martedì scorto, durante uno di essi, si è proceduto all'arresto, per rapina, di S. M., ventiseienne senegalese.

La presenza delle Forze dell'Ordine nella zona è quotidiana e viene assicurata, alternativamente, da operatori in uniforme della Polizia e dei Carabinieri nella fascia oraria serale, segnalata come maggiormente frequentata da persone con atteggiamenti sospetti o potenzialmente pericolosi.

Analogamente tutti i giorni gli uffici investigativi della Squadra Mobile e del Nucleo Investigativo Carabinieri assicurano una costante presenza volta ad individuare utili spunti d'indagine in materia di lotta al traffico di stupefacenti e la Polizia Municipale è presente con un ufficio distaccato ubicato in c.so Giolitti.

Mediamente nel corso di ogni servizio ordinario e straordinario si procede all'accompagnamento in Questura di alcuni cittadini extracomunitari, per la verifica della regolarità della loro posizione sul territorio nazionale ed alcuni soggetti denunciati all'A. G. quali spacciatori o segnalati al Prefetto quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Gli approfondimenti eseguiti presso l'Ufficio Immigrazione, in merito alla posizione sul territorio nazionale degli extracomunitari, evidenziano che la quasi totalità di essi, senza fissa dimora, è in attesa di riconoscimento dello stato di rifugiato da parte della Commissione competente, quindi inespellibile.

La situazione degli stranieri regolarmente accompagnati in Questura nel corso dei servizi viene attentamente analizzata e monitorata: martedì 22 novembre, appena si sono verificate le condizioni per poter procedere, l'Ufficio Immigrazione ha immediatamente eseguito l'espulsione di M. A., pluripregiudicato ghanese particolarmente aggressivo sia nei confronti dei passanti nell'area in questione, sia nei confronti degli operatori delle Forze dell'Ordine intervenuti, più volte, su richiesta dei cittadini.

I servizi di controllo straordinario interforze continueranno ad essere realizzati, al fine di contrastare ogni forma di illegalità.