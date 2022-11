A Ceresole d’Alba è arrivata la fibra ottica

Cresce sempre di più il numero di città in cui Isiline porta la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): anche a Ceresole d’Alba, infatti, è possibile attivare il servizio di connettività che permette velocità di navigazione fino a 1 Gbps, indispensabili per usufruire dei tanti servizi attivi su Internet come l’accesso all’home banking, la condivisione di contenuti sui social, il trasferimento di dati e file pesanti e la navigazione sul Web.

Isiline è quindi uno degli operatori abilitati da Open Fiber (l’azienda che si è occupata di posare i cavi in fibra ottica in strada) ad attivare il servizio nelle case, oltre che nelle attività commerciali e produttive di Ceresole: il provider saluzzese si occupa infatti di collegare l’ultimo tratto, quello dalla strada all’unità immobiliare, portando il servizio fin dentro l’abitazione, il negozio o l’azienda e collegandolo al modem per la diffusione del segnale.

Questo lavoro viene effettuato da tecnici altamente specializzati e formati di Isiline, che da anni si occupano di effettuare le attivazioni delle linee: in poche ore si potrà così avere a disposizione un servizio performante e che ad oggi risulta essere il migliore disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, iniziando a navigare fino a 1000 Mbps senza rallentamenti, disconnessioni e illimitatamente.

Ad oggi sono 772 le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica FTTH: ad esse se ne aggiungono 410 coperte dalla tecnologia FWA e 699 dalla fibra misto rame FTTC.

Per gli abitanti e le aziende di Ceresole d’Alba è molto semplice richiedere informazioni sull’attivazione della linea: è possibile contattare Isiline direttamente al 0175/292929, sia telefonicamente che con un messaggio Whatsapp, oltre che recarsi in uno dei punti vendita di Carmagnola, Fossano, Cuneo, Saluzzo e Mondovì. È anche possibile verificare la propria copertura e scegliere il servizio che si desidera direttamente su shop.isiline.it