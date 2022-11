A Dronero, presso la sede di Via GB Conte 19, è partito il percorso che formerà i manager del turismo

IFTS - TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO

Scheda del corso (cliccare sul presente link)



Turismo digitale, sostenibile, responsabile, esperienziale e culturale…. questi ambiti che affronterà il percorso dronerese davvero unico nel suo genere.



E’ rivolto a diplomati in cerca di occupazione.



Si tratta di un percorso formativo di specializzazione tecnica superiore, molto qualificato, in grado di fornire agli allievi esperienze e conoscenze che consentono inserimenti lavorativi immediati anche nel nostro territorio, che sta vivendo un momento di forte sviluppo nei settori afferenti al turismo.



L’approccio del corso è molto innovativo in quanto gli allievi saranno formati sulle nuove tendenze del turismo ambientale, sostenibile e responsabile, oltre che esperienziale e culturale.



I posti disponibili sono limitati pertanto è bene effettuare l’iscrizione (cliccare sul presente link)



Nel corso degli anni, il modo di fare turismo è cambiato molto; la facilità di spostarsi, le tante promozioni e soluzioni low cost, la diffusione di internet e di servizi online hanno aumentato le opportunità di viaggio per tutti e ampliato le possibilità formative e occupazionali, creando più posti di lavoro e nuove figure professionali, sempre più specializzate e adatte ad ogni carattere, profilo e inclinazione professionale.



Con l'aumento della mobilitazione di masse turistiche e delle mete da visitare, questo settore si è visto costretto ad evolvere, al fine di trovare sempre nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.



Il corso è gratuito.



Per contatti diretti: tel. 0171 909189, mail: segreteria.sede@afpdronero.it