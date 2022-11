Certificazioni linguistiche al Vallauri di Fossano

Le Certificazioni Cambridge English consistono in una serie di esami articolati e di difficoltà progressiva che rendono lo studio dell’inglese efficace e gratificante.

Ciascuna delle certificazioni di lingua rispecchia un livello del Quadro Comune Europeo delle Lingue, mettendo in grado gli studenti di sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di speaking, writing, reading e listening.

Il metodo è efficace perché gli esami sono stati studiati per testare competenze linguistiche applicabili a situazioni reali. Dal momento che si vanno ad esaminare questo tipo di abilità, preparando gli studenti a questi esami si svilupperà esattamente questa competenza: l’uso di un inglese funzionale alla vita accademica, lavorativa e personale.

Con un inglese all’altezza stringere amicizie e aprirsi strade di studio o lavoro appaganti è più semplice. Il livello di inglese influisce sulla qualità della vita.

La struttura degli esami Cambridge English rende queste certificazioni particolarmente interessanti per le scuole. In genere, durante i primi anni di scuola, gli studenti possono sostenere un esame Cambridge English di bassa difficoltà per poi aumentarne il livello col tempo. In questo modo, uno studente può costruire il proprio portafoglio di certificazioni Cambridge English. Questo tipo di struttura è molto diversa da quella utilizzata per qualsiasi altro tipo di test di inglese standardizzato.

Ogni esame viene valutato su una gamma di valori limitata della scala, in funzione del livello di inglese del candidato. La scala di valori utilizzata per la valutazione dei risultati di tutti gli esami di Cambridge English si integra con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).



I certificati Cambridge English aprono un mondo di opportunità in campo accademico, scolastico e lavorativo.

I certificati Cambridge English sono legati ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ogni livello prevede delle competenze linguistiche specifiche.

I certificati Cambridge English aiutano gli studenti a sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di speaking (produzione orale), writing (produzione scritta), reading (lettura) e listening (ascolto).

Oltre 5 milioni di persone all’anno sostengono gli esami Cambridge English e i certificati sono accettati da oltre 20.000 organizzazioni in tutto il mondo (università, imprese e enti governativi)

I certificati Cambridge English sono nati nel 1913





L'I.I.S. "G. Vallauri” attiva corsi di preparazione ed eroga, con l’apporto di docenti interni ed esperti e la collaborazione della British School di Mondovì, l’esame per il conseguimento delle certificazioni PET, FIRST, CAE. Il corso di preparazione si tengono nel periodo novembre - marzo. Negli ultimi anni gli iscritti si attestano intorno ai 200 con incrementi annui.