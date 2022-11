Volley A2/F: "Puma contro Lince"! La Lpm Bam Mondovì domani ospita il solido Sassuolo dell’ex Maurizio Venco

Non c’è due senza tre? E’ quello che si spera in casa Lpm Bam Mondovì. Domani alle 17 le Pumine di Solforati ospiteranno al PalaManera la Bsc Materials Sassuolo nell’8^ giornata di andata di regular season di serie A2. Un avversario tosto per le rossoblù monregalesi, reduci da due vittorie consecutive contro Club Italia e Montale e che dunque puntano a proseguire la striscia di risultati positivi.

Il Sassuolo, tuttavia, è un ostacolo insidioso. La squadra dell’esperto tecnico Maurizio Venco, l’allenatore della storica promozione del Mondovì in serie A2, gioca un’ottima pallavolo e dispone di un roster con un mix di esperienza, gioventù e qualità. Inoltre le linci biancazzurre scendono in campo senza il cruccio di dover vincere a tutti i costi: “La nostra filosofia è chiara” – ha spiegato coach Maurizio Venco nel corso dell’ultima puntata di Time Out - ”La vittoria non ci interessa minimamente. Pensare a vincere le partite è fuorviante. Noi pensiamo a giocare bene un punto per volta e facendo così non usciamo mai sconfitti.”

Il Sassuolo giungerà a Mondovì senza defezioni, visto che lo stesso coach Venco ha confermato il recupero di Federica Busolini e Aurora Pistolesi, le due giocatrici che mercoledì scorso erano uscite dal campo per problemi fisici. Soprattutto quello della Pistolesi appare un recupero particolarmente prezioso per coach Venco. L’ex schiacciatrice del Marsala è al momento la schiacciatrice di posto 4 più prolifica della serie A2, grazie ai suoi 131 punti messi a segno.

Tornerà a Mondovì, nelle vesti di ex, la cuneese Karola Dhimitriadhi, anche lei protagonista con Venco nella storica promozione della Lpm in serie A2. In casa Lpm si respira una buona atmosfera. La squadra appare rinfrancata e le ultime due apparizioni hanno confermato una continua crescita anche dal punto di vista fisico. Domani, inoltre, potrebbe essere il giorno dell’attesissimo rientro della schiacciatrice Alessia Populini, che dopo essersi messa alle spalle il brutto infortunio al ginocchio, scalpita per rientrare in campo.

Arbitri dell’incontro saranno i sig.ri Michele Marconi e Antonio Giovanni Marigliano. La partita sarà trasmessa in simulcast su Youtube di Volleyball World e in live streaming su Vbtv. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.