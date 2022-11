Volley A1F. Domani il derbyssimo Pinerolo-Cuneo. Alice Gay: "Servirà pazienza, ma siamo sulla strada giusta" (VIDEO)

Bufera societaria o meno, il calendario non concede tregua alle ragazze della Cuneo Granda S.Bernardo, chiamate domani (domenica 27 novembre) a disputare una delle partite più complicate del momento.

Le Gatte sono in trasferta a Villafranca Piemonte, sede di gioco della Univolley Pinerolo, squadra neopromossa composta da tante giovani che finora non sono ancora riuscite ad esprimere il loro gioco migliore.

Si giocherà in un ambiente caldissimo: il palaBus Company è una palazzetto piccolo, sempre gremito, con il pubblico pronto ad incitare la squadra di casa in ogni istante. Figuriamoci in un derby. Fischio d’inizio alle ore 17.

A presentare la partita il secondo libero della Cuneo Granda S.Bernardo, Alice Gay, che abbiamo raggiunto alla fine dell’ultimo allenamento settimanale.