A Costigliole Saluzzo una serata dedicata alla musica e alla lingua piemontese

Ieri sera, sabato 26 novembre, a Costigliole Saluzzo serata di musica e intrattenimenti dedicati al Piemonte e alla lingua piemontese, con le canzoni del gruppo "I Despiasent" e "Le giovani voci del Monviso". La serata è stata organizzata dalla pro loco e presentata da Gianpiero Ferrigno.

Questa seconda edizione ha premiato:

Francesco Demaria per la partecipazione alla cento miglia del Monviso

Maria Teresa Paschetta in memoria del papà poeta della lingua piemontese

Valerio Chiappello per i momenti di simpatia che regala in piemontese

Le giovani voci del Monviso e i Despiasent per a musica e le canzoni

Gianpiero Ferrigno per la conduzione delle serate nelle due edizioni.