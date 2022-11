A Mondovì una serata gratuita dedicata alla difesa personale femminile

Bellissima serata quella che si è vissuta giovedì 24 novembre presso la palestra Evolution Gym di via Asti a Mondovì.

Da da oltre 30 anni esperti in fitness, arti marziali e difesa personale, finalmente, dopo il forzoso stop dovuto alla pandemia, si è potuto riproporre la serata totalmente gratuita dedicata alla difesa personale femminile in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.