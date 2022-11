A Racconigi una mostra in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità

Da sabato 3 dicembre fino a venerdì 23 dicembre, nella sala UniTre del Centro Culturale Le Clarisse di Racconigi, sarà possibile visitare la mostra artistica ʺLabirinto mentale – oltre il pregiudizio“, organizzata in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità.

L’evento è curato dal Comune di Racconigi (Centro Culturale Le Clarisse), in collaborazione con la Comunità "Villa Annarita" di Racconigi e la Comunità "Villa Anna" di Cambiano. Saranno esposte le opere realizzate dai ragazzi delle due comunità.

L’inaugurazione della mostra, fortemente voluta dal Sindaco Valerio Oderda, dal Vicesindaco Alessandro Tribaudino e dal consigliere delegato alla cultura Andrea Capello, è prevista per venerdì 2 dicembre, alle ore 18:15, nella Sala UniTre del Centro culturale Le Clarisse. Per l‘occasione verrà proiettato un corto, realizzato in collaborazione con il Castello e il Parco di Masino (dove sono state girate le riprese).