A Verzuolo il via alle festività natalizie con la sfilata degli zampognari di Vottignasco

L'8 dicembre, come da tradizione, è la giornata in cui inizia il periodo delle Festività Natalizie e per questo motivo la Pro Loco di Verzuolo, con il Patrocinio del Comune, “accenderà” quel giorno il Natale, con un pomeriggio in compagnia degli Zampognari di Vottignasco.

L'appuntamento è alle ore 15.30 in Piazza Martiri dove si terrà un concerto, con panettone offerto ai presenti.

A seguire gli Zampognari sfileranno per le vie del paese per portare gli auguri di Buone Feste ai commercianti ed alla popolazione.

“La musica degli Zampognari rende unica l'atmosfera Natalizia” - commenta il Direttivo – e per questo vi aspettiamo numerosi!”