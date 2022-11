Bra, anche Lions Club Bra Host e Leo Club protagonisti alla Colletta alimentare di sabato 26 novembre

Ogni giorno il Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone in difficoltà.

E così, sabato 26 novembre, in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare, tradizionale evento di solidarietà del Banco Alimentare, sono scesi in campo i Lions di tutta Italia, con la propria organizzazione e l’entusiasmo di migliaia di soci.

Ricordando il messaggio di papa Francesco in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri: “Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno (…) Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa (…) Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale”. Alla fine, bravi tutti.