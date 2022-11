Imprese protagoniste nel focus dedicato a “sostenibilità e ambiente” di Confindustria Cuneo

Proseguono i convegni promossi da Confindustria Cuneo sul tema della sostenibilità, declinati su governance, ambiente e sociale.

Dopo il primo incontro, che si è svolto la settimana scorsa su “Sostenibilità e gestione delle risorse umane: strumenti per il welfare aziendale in un’ottica di sostenibilità”, l’appuntamento è per martedì 29 novembre, in cui si terrà il focus su “Sostenibilità e ambiente: gli strumenti per progettare, misurare e comunicare la trasformazione green delle imprese”.

Al centro del focus, cosa significa in concreto per un’impresa essere sostenibile.

Dopo il saluto del Direttore generale Giuliana Cirio, Giorgia Busso titolare e responsabile ambiente di ABC Servizi SRL condividerà gli strumenti - tra i quali, gli indicatori di sostenibilità - che aiutano a comprendere se le condizioni ambientali di un’impresa soddisfano gli obiettivi di sviluppo green.

Seguiranno le case history di alcune imprese che hanno già avviato un percorso in questa direzione con un quadro sui cambiamenti e sui benefici ottenuti.

Valentina Massa, Sustainability Manager Dalma Mangimi spa, interverrà su: “La sostenibilità d’impresa come segno distintivo di un’azienda”, Stefano Vigolungo, amministratore delegato E. Vigolungo spa su “L’evoluzione sostenibile di un’impresa”.

Un doppio intervento su “L’economia circolare e le filiere del recupero della plastica e dei Raee” con Alessandro Persia, responsabile tecnico Ripet srl e Maria Grazia Pontiglione, amministratore delegato Micrometal srl.

Sull’importanza di comunicare la sostenibilità, Beppe Incarbona presidente della Sezione Cultura di Confindustria Cuneo.

Coordinerà i lavori Elisabetta Nocera, funzionario del Servizio Ambiente di Confindustria Cuneo.

Sono invitate tutte le aziende associate.

Iscrizioni: www.confindustriacuneo.it/calendario.