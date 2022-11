Garessio, cinghiale rimane incastrato in uno scolmatore: soccorso e rimesso in libertà

Un cinghiale è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 27 novembre, sul territorio comunale di Garessio. A lanciare l'allarme sono stati alcune persone che si trovavano a passeggiare in zona.

L'animale, di circa un quintale, era rimasto incastrato nello scolmatore della centrale idroelettrica “Indemini” nella frazione di Trappa.

Per liberarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Garessio insieme alla Guardia Venatoria. Il cinghiale, esausto, si è lasciato imbracare ed è stato così tratto in salvo e rimesso in libertà.