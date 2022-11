Scontro tra due veicoli, nella serata di oggi, domenica 27 novembre, nel territorio comnale di Santo Stefano Roero.

Per le persone coinvolte nell'incidente, fortunatamente, non si sono rese necessari interventi di estricazione e sono riuscite ad uscire in autonomia dai mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'emergenza sanitaria e le Forze dell'Ordine.

Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni, seguiranno evenutali aggiornamenti.