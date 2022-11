Ultima domenica di novembre da trascorrere nella Granda con tanti appuntamenti

Ecco alcune proposte per questa domenica. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net



- Enogastronomia, fiere e manifestazioni

Prosegue ad Alba La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con la consueta apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco. Gli stand saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30. Ricchissimo il programma dei cooking show con gli chef e sono in programma i vari laboratori del gusto. Oggi ci saranno anche le Wine Tasting Experience dedicate ai cru del Barolo. Alle 11 ci sarà la consegna del riconoscimento del Tartufo Reale. A Palazzo Mostre riaprirà i battenti anche Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato ai più piccoli, dove ci saranno giochi e laboratori educativi. Tanti gli appuntamenti culturali e non, sia ad Alba che nei dintorni: la visita alla città sotterranea e al Museo Diocesano, mostre, cantine aperte, eventi legati al centenario della nascita di Beppe Fenoglio, visite guidate ad Alba industriale. Info, aggiornamenti e link per le prenotazioni su: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba



A Monforte d’Alba appuntamento questo fine settimana con la tradizionale Fiera dei bèro, storica manifestazione nata per premiare i montoni migliori. Oggi, domenica 27, appuntamento con la fiera-mercato; alle 8 ci sarà la colazione del contadino, alle 12 saranno serviti polenta e spezzatino e alle 16 merenda con lo zabaione. Alle 17.30, nel teatro comunale sarà presentato il libro di Paolo Armellini “Il concerto di San Martino”, mentre alle 20.30 la stessa sala ospiterà una nuova proiezione del video “Anno 1028-L’eresia a Monforte”. Nel corso di tutta la giornata, le piazze e le vie del paese saranno animate da bancarelle di tutti i generi.

Info: www.comune.monforte.cn.it



A Govone ogni anno, in questo periodo, Babbo Natale apre ai visitatori le porte della sua casa reale per regalare sogni ai grandi e ai piccini. In questo fine settimana si potranno visitare la casa di Babbo Natale, il Castello, la scuola degli elfi e la bottega del Natale dalle 10 alle 18.45 di oggi. Fino al 18 dicembre presso il Castello Reale sarà visitabile la mostra a tema Natale a Casa Savoia – Tradizioni di Natale a Casa Savoia. Info: https://magicopaesedinatale.com/territorio/govone



Oggi a Neive dalle ore 10 alle ore 18, appuntamento con il mercatino di artigianato, prodotti tipici, letture animate per bambini, laboratorio creativo e idee regalo per tutti. Presso la Chiesa di San Rocco ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 sarà visitabile la mostra Tracce dell'artista Gabriella Piccatto. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



Fino ad oggi, 27 novembre, appuntamento a Cervere, con la "Fiera del Porro di Cervere 2022". Decine di migliaia di visitatori arriveranno per i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. Questa domenica è previsto l’appuntamento con il mercato del Porro di Cevere e sarà a disposizione dei visitatori la navetta per la visita guidata alla valle del Porro.

Alle 10,30 è in programma il convegno “Il porro Cervere nella sovranità alimentare – l’importanza dei prodotti locali di qualità”. Ospite d’onore sarà Luigi Pelazza, giornalista de “Le Iene”.

Info: www.fieradelporrocervere.it



A Vezza d’Alba fino ad oggi è in programma la Fiera del Tartufo Bianco e dei vini del Roero. Oggi, 27 novembre, alle 9 ci sarà spazio per un tour del tartufo in e-bike. Alle 10 presso il "Museo Naturalistico del Roero”, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, traccerà un bilancio dei successi dello sport italiano. Alle 11, ritornerà in scena il gruppo Sbandieratori e Musici "Terre Sabaude” dal Centro Storico che offrirà un saggio di folklore medievale. A seguire, nel Salone Manifestazioni è si svolgerà la cerimonia di consegna del "Il Tartufo dell'anno" a Giovanni Malagò e Gianni Letta e saranno premiati i trifolao. Saranno attivi il punto gastronomico e lo street food dedicato alla cucina siciliana. Nel pomeriggio, alle 14.30, nella Confraternita San Bernardino saranno proclamati i vincitori del concorso "Di Tartufo si scrive". Alle 15 ci sarà la parata del "Gruppo Folklore del Roero". Info: www.comune.vezzadalba.cn.it/it-it/home



Fino ad oggi a Trinità è in programma la "Fera dij Pocio e dij Bigat", manifestazione che valorizza i frutti antichi, con esposizioni di piantine di vario tipo, e la nespola, dalle piantine alle confetture. Questa domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ci saranno il campionato della Battuta al Coltello, i creatori d'ingegno, i Madonnari di Bergamo, i musicisti, gli attrezzi antichi in piazza Umberto, il viaggio itinerante del Bigat (baco da seta) in biblioteca, i trattori d'epoca in via Marro, il mercato ortofrutticolo in via Campi e la fiera mercato in via Roma.

Info e programma completo: www.comune.trinita.cn.it



Appuntamento nel fine settimana con la Fiera di Sant'Andrea a Peveragno. Oggi, 27 novembre, lungo le vie del paese, ci saranno le bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. Verranno distribuite coupete, caldarroste e tisane e il minestrone di trippe. In Piazza Pietro Toselli ci sarà l’esposizione dei presepi. Alle 12 ci sarà la possibilità di pranzare con un ricco menù a base di trippe, anche da asporto. Dalle 14.30 alle 17.30 presso il nuovo centro polifunzionale si potrà entrare e giocare a Granda Land Gigante e, dalle 14, ci sarà Pompieropoli, evento dedicato ai bambini. Info: https://comune.peveragno.cn.it



Questa domenica, 27 novembre, Crissolo sarà animata dai Mercatini sotto il Monviso con una settantina di espositori, di svariati generi, che troveranno spazio nelle vie e nelle piazze del paese. Verranno distribuite caldarroste, mentre bar e ristoranti saranno aperti e pronti ad accogliere i visitatori. Sono previsti anche voli panoramici in elicottero, letture e laboratori per bambini. La giornata sarà allietata da un gruppo di musicisti itineranti. Sarà in funzione un servizio navetta in collaborazione con le autolinee Allasia che partirà dalla Confraternita di Paesana Santa Margherita.

Info: www.comune.crissolo.cn.it



Oggi, 27 novembre, appuntamento dalle 9 alle 19 a Carrù in piazza Perotti con il Mercatino di Natale. Ci saranno Babbo Natale, cioccolata calda, vin brulè e tanto altro.

Info: www.facebook.com/prolococarru



A Polonghera è in calendario la Fiera di Santa Caterina con numerose attività a fare da corollario alla fiera commerciale che avrà luogo, a partire dalle 9 di oggi. Durante la giornata ci saranno la fiera commerciale per le vie del paese, lo stand di stime del peso e giochi a sorpresa. Sotto l’ala comunale alle 11.15 avrà luogo la premiazione del concorso fotografico “Genti e Luoghi delle Terre di Mezzo” di Octavia. A pranzo possibilità di partecipare al “Disnè dij Salam” su prenotazione.

Info: www.facebook.com/proloco.polonghera.3



Oggi, 27 novembre, a Vernante è in programma “Sapori di Neve” con mercatini natalizi nel centro storico. Saranno presentate le novità delle attività outdoor invernali come il centro sleddog e l'inaugurazione della pista artificiale di pattinaggio su ghiaccio. Dalle 10.30 alle 12.30 presso il Centro Visita del Parco, ci sarà il laboratorio per bambini dedicato alla natura e ai suoni. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. Nel pomeriggio si terranno esibizioni diffuse degli allievi della scuola di musica di Prismadanza e uno spettacolo musicale itinerante a tema natalizio con Prismabanda, degustazioni di caldarroste, vin brûlé, cioccolata calda e vendita di dolci. L’evento sarà anche l’occasione per visitare “il paese di Pinocchio” con i suoi murales.

Info: www.comune.vernante.cn.it



Questo fine settimana torna a Pamparato la sagra del grano saraceno e della castagna bianca. Oggi alle 10 ci sarà la Santa Messa animata dal coro di voci bianche, seguirà il concerto di Natale ospitato nella chiesa di San Biagio. Dalle 12.30 nell’ex asilo si potranno gustare spazio le delizie di Pamparato e della Valle Casotto: polenta di frumento, castagne bianche, formaggi, paste di meliga e miele. Per l’intera giornata ci sarà il mercatino di Natale. Musica folk occitana e canti tradizionali piemontesi. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Pamparato-1652059475040627



Questa domenica a Racconigi torna il Trovarobe, mercatino dell’antiquariato, collezionismo e modernariato. Dalle ore 7.30 alle 18 circa, le vie e le piazze del centro storico della città saranno animate da più di 100 bancarelle piene di curiosità e oggetti inaspettati. Durante la giornata visite guidate al Castello, da vedere anche la Pinacoteca Levis Sismonda, il Museo della Seta e il Centro Cicogne e Anatidi. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi



A Saluzzo, a partire da questo fine settimana, inizieranno gli appuntamenti con “Il tuo Natale a Saluzzo”, calendario di iniziative natalizie. Oggi, domenica 27, ci sarà la possibilità di fare acquisti con “Negozi in strada Black edition”. Dalle 10 in via Savigliano sarà allestito il Balloon Teather, una mongolfiera che diventa stazione meteorologica per spiegare in modo divertente a grandi e piccini i cambiamenti climatici. Info: https://fondazionebertoni.it



- Musica e spettacoli

A Savigliano oggi, 27 novembre, alle ore 17.00, presso il cinema Aurora, ci sarà lo spettacolo musicale "Se Tu Sapessi Il Bene Che Io Ti Voglio" con Le Madamè, gruppo musicale tutto al femminile. Un viaggio nella musica popolare italiana, tra canti di lavoro, d’amore e di speranza. A cura dell'Associazione Mai + sole in occasione del quindicesimo anno di attività. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/madame.musicband



Nei quartieri di Alba, a partire da questa domenica, arriva il Circo nei Quartieri con la sua carovana di luci, colori, magia e divertimento. La prima tappa sarà al cinema Moretta, questa domenica alle 16, con i fratelli Forstner che proporranno dei classici intramontabili, tra pattinatori sfreccianti a grande velocità, pagliacci ed esibizioni pirotecniche con l’hula hop, senza dimenticare gli sketch. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti. Info: www.facebook.com/CollisioniFestival



Oggi, 27 novembre, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, è in programma “Romeo, Giulietta e altre storie”, proposto dal Duo Siloti. Sul palco il duo a quattro mani composto da Olga Monakh e Nicolas Bringuier, che eseguirà musiche di Schubert, Mendellsohn, Čajkovskij, e Brahms. Il prezzo del biglietto è 15 euro, i minori di dieci anni entrano gratis. Info e prenotazioni sul sito www.albamusicfestival.com



A Saluzzo appuntamento oggi, 27 novembre, alle 17 con la rassegna “I Salotti Musicali” al Monastero della Stella. Ospiti del primo concerto sono i giovani musicisti, di 18 e 21 anni, Letizia Gullino, al violino, e Luca Troncarelli al pianoforte, studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Il programma prevede la Sonata in si bemolle maggiore n° 40, K. 454 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’Introduzione e Rondò Capriccioso op. 28 di Charles Camille SaintSaëns e la Sonata in La maggiore di César Franck. Ingresso libero, prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it

Info: www.facebook.com/monasterodellastella



Questa domenica, 27 novembre, ultimo appuntamento con la rassegna “Un sipario tra cielo e Terra, grandi e piccini a teatro" all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo. Alle 17.30 la compagnia “I teatri soffiati” presenterà lo spettacolo “Hansel und Gretel”, la fiaba classica dei fratelli Grimm trattata con sapienza e brillantezza, musica dal vivo, mistero e magia. Adatta per bambini dai 5 anni. Ingresso intero 5.00 euro. Sotto i 10 anni ridotto 4.00 euro. Gratuito sotto i tre anni. Info: www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-borgo-san-dalmazzo



Oggi alle 18.00 presso la Sala delle Colonne del Filatoio a Caraglio si terrà il concerto “Con un filo di voce”, che vuole tessere fili per il volontariato: giovani e fragilità per “urlare con un filo di voce”. I giovani delle scuole musicali di Caraglio e Boves hanno realizzato in questi mesi brani insieme agli ospiti dei centri diurni del territorio. Ingresso libero, evento accessibile anche alle persone con disabilità. Durante il concerto saranno cantati e suonati brani originali messi in scena per l’occasione. Alcuni ironici, altri divertimenti e dissacranti. Con lo spirito di fare musica, insieme, fare cultura, strappare un sorriso e qualche applauso con il “filo” conduttore del tema sociale e del volontariato a tessere di molti colori l’iniziativa.

Info: www.filatoiocaraglio.it/2022/11/22/con-un-filo-di-voce-concerto-per-il-volontariato



A Villanova Mondovì, in occasione Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, oggi, 27 novembre, alle ore 21.00 presso il teatro "Garelli" si svolgerà lo spettacolo "𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲", un caleidoscopico intreccio tra prosa, danza e musica per riflettere su una piaga culturale divenuta oggi un’emergenza sociale. La regia e l’adattamento testi sono di Elena Vacchetta, le coreografie di Sara Armando. Musiche cantate e suonate dal vivo Manuel Alciati e Monica Sciolla. Recitano Claudia Badalì, Sara Bertini, Valeria Bruno, Lucia Carenini, Laura Gallina, Tiziana Prato, Manuel Alciati ed Elena Vacchetta. Danzano: Sara Armando, Elena Bruno, Arianna Comino, Jenny Fassinotti ed Erika Santona. Cantano e suonano Monica Sciolla e Manuel Alciati. Ingresso gratuito. Info: www.comune.villanova-mondovi.cn.it



A Fossano questa domenica alle 11, per la rassegna “Domeniche in Musica” organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, è in programma a palazzo Burgos un concerto di arpa e piano, con Carolina Coimbra e Andrea Stefenell. Musiche di Bach, Reniè, Spohr, Hindemith, Thomas.

Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/arpa-e-piano



Simone Moretto è il protagonista di “Actorman”, in programma in data unica questa domenica, 27 novembre, alle 16 al Teatro Fratelli Vacchetti di Carrù. Uno spettacolo esilarante che, tra relazioni amorose fallimentari, lavori precari, coinquilini folli e corsi di recitazione improbabili, racconta, in un mare di risate, l’avventura professionale che ha trasformato Simone da Aosta in un attore.

I biglietti costano 10 euro. Si possono acquistare direttamente sul sito www.torinospettacoli.it



- Arte e cultura

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano in perfetto dialogo cronologico e stilistico i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30. Oggi, domenica 27 novembre, alle 15.30 è prevista una visita guidata. Oltre alle visite guidate su prenotazione, sono previsti laboratori ed eventi collaterali. Info: www.fondazionecrc.it



La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna domenica al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato di Presepi dal Mondo si potrà visitare tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org



Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio



A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, apre al pubblico in Casa Francotto a Busca. Oggi, 27 novembre, in abbinamento alla rassegna espositiva dell’artista catalano, viene proposta un’escursione con accompagnatore naturalistico di 5 km dal titolo “Busca etrusca e romana”, alla scoperta dei segni delle civiltà etrusche e romane sulla collina buschese. Info: www.facebook.com/comunedibusca



Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it



A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023. Info: www.turismoinbra.it



Prosegue la proposta del tour “Alba industriale”. Accompagnati da una guida sarà possibile visitare il centro storico della città viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell’archeologia industriale albese, i luoghi di nascita delle grandi aziende oggi famose in tutto il mondo. Per prenotare compilare il modulo su www.turismoinlanga.it



Nel fine settimana sono in programma le visite speciali al Castello della Manta. Oggi, 27 novembre, alle 11.30 e alle 15.30, ci sarà «Ti racconto i protagonisti» per scoprire le gesta e le vite, ad esempio, del marchese di Saluzzo Tommaso III, degli eroi ed eroine della Sala Baronale con i loro abiti eleganti, nelle cui fattezze si celano Valerano e Clemenzia Provana, signori della Manta, di Michele Antonio e Valerio, conti Saluzzo della Manta. La visita comprende una passeggiata nel bosco del Castello per ammirare i colori cangianti dell’autunno, alla scoperta dell’antica via della boschina. Info e prenotazioni: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta



A Robilante questa domenica, dalle 10 alle 12, il Museo della Fisarmonica ed il Museo del suono e della comunicazione apriranno le porte ai visitatori, permettendo loro di scoprire diverse curiosità, sul suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni o come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno. Consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora).

Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).