Con un Duomo celestiale, si è aperto il Natale a Saluzzo [FOTO E VIDEO]

Tra le esclamazioni di meraviglia si è illuminata, ieri sera (sabato 26 novembre) la facciata del Duomo, che incornicia a tutto campo, con suggestione celestiale, un dipinto dell’interno, scelto della Diocesi: la tela dell’altare della Natività di Sebastiano Ricci (pittore veneziano del ‘700), da poco restaurata.

Nello stesso momento si è messo in moto il gioco di luci che avvolge di azzurro l’architettura della torre civica nel centro storico.

Si è acceso il Natale a Saluzzo, con gli auguri del sindaco Mauro Calderoni e degli amministratori per Festività di gioia, nonostante il contesto nazionale e interazionale difficile, il caro bolletta, la guerra in Ucraina.

Dal vescovo Cristiano Bodo la riflessione sul Natale e la dedica speciale ai bambini: "chiedete il dono della Pace".

Alle classiche luminarie si sono contrapposti gli "Itinerari di luce", aperti dalla magica passeggiata "Moonlight- luce di luna" degli artisti trampolieri di Teatro per Caso.

Luci dorate e d’argento sul grande albero di Natale in piazza Vineis che svetta, tra il brillio delicato dei 250 pini nelle vie della città, offerti da Confcommercio Saluzzo e zona e CCN, arricchiti di stelline a cura del Centro Le Nuvole, e che dopo le festività saranno piantati nella collina saluzzese dai giovani della Comunità Cenacolo.

Al via anche il calendario di appuntamenti de "Il tuo Natale a Saluzzo", green e sostenibile, creato in rete tra Comune, Fondazione Bertoni, associazioni: oltre un mese di appuntamenti, spettacoli, musica, parate, Mercatini del Natale, fuochi artificiali, cori nelle strade, e i negozi aperti le domeniche di dicembre, a partire da oggi domenica 27, con lo speciale "Negozi in strada Black Edition".

Tutti gli eventi del calendario:

www.fondazionebertoni.it

ww.visisaluzzo.it

www.confcommerciosaluzzo.it

www.ccnsaluzzo.it