Calcio Serie D: Gyimah gol, il Bra supera di misura lo Stresa

Il Bra supera di misura lo Stresa nella 15^giornata del girone A di Serie D. Decide l'incontro il secondo gol in campionato di Derrick Gyimah, migliore in campo, al minuto 37. I giallorossi conquistano i tre punti e riscattano il passo falso di una settimana fa contro il Casale.

LA CRONACA

Partita equilibrata fin dai primi minuti di gioco. Ritmi alti e grande agonismo in campo, con i due portieri a lungo inoperosi. I giallorossi trovano il vantaggio al 37', al termine di una pregevole azione offensiva. Gerbino imposta e scambia con Marchetti che pesca Gyimah nel cuore dell'area. Controllo e conclusione imparabile del numero 7, Taliento è battuto: 1-0. Stresa ad un passo dal pari al 43'. Perfetta la scelta di tempo di Graziano sugli sviluppi di un corner, imprecisa la battuta a rete di prima intenzione e pallone sul fondo. Squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero con i padroni di casa in vantaggio.

Bra insidioso ad inizio ripresa, ancora con Gyimah che non inquadra la porta sulla sponda aerea di Tos. Triplo cambio di Nicolini al minuto 60: Grechi, Argento e Magonara rilevano Perkovic, Spera e Perini. Lo Stresa prova ad alzare i giri al fine di agguantare il pareggio. Serve il miglior Ujkaj, al 68', per mettere in corner un gran tiro di Fradelizio da fuori area. Primo cambio di Floris al minuto 72: in campo Pavesi per un nervoso e poco efficace Menabò. Poco dopo tocca a Capellupo, gli fa posto Daqoune. Ospiti all'attacco fino al termine ma senza particolare lucidità e fortuna. Torna al successo la squadra di Floris: all'Attilio Bravi termina 1-0.

TABELLINO

Bra (3-4-1-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos, Marchetti; Bongiovanni, Daqoune (78' Capellupo), Gerbino, Pautassi; Tuzza; Gyimah Menabò (72' Pavesi). A disp: Favaro, Mirisola, Pavesi, Odasso, Di Benedetto, Job, Mawete

Stresa (3-5-2): Taliento, Graziano, Tordini, Cerevini; Spera (60' Magonara), Fradelizio, Fimognari, Perini (60'Argento), Baiardi (86' Pisanello); Perkovic (60' Grechi), Barranco. A disp: Samarxhi, Cento, Gioria, Scotto, Leone

Gol: 37' Gyimah

Ammoniti: Fradelizio, Quitadamo, Tordini, Menabò, Daqoune, Fimoagnari, Graziano

Arbitro: Matteo Moncalvo di Collegno, assistenti Lorenzo Gatto di Collegno e Anthony Cusumano di Collegno