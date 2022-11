Marta Bassino soddisfatta dopo il secondo posto di Killington: "Sono molto contenta, mi sono piaciuta sotto tutti i punti di vista"

Inizio di stagione da incorniciare per Marta Bassino, seconda nel gigante di Killington alle spalle di Gut-Behrami.

Marta è protagonista di una splendida prova, degna delle sue migliori performances in Coppa del mondo.

Nel mirino della campionessa cuneese, come si evince dalle sue dichiarazioni post gara, c'è già il super-G di Lake Louise: “Sono molto molto contenta di avere iniziato così la stagione, sciando in questa maniera. Nella prima manche il tracciato girava tanto ed era difficile sciare bene tecnicamente, nella seconda tutto era molto più filante, mi è venuto tutto più naturale. Quest’anno l’obiettivo è giocarmela in tutte le gare, partire molto serenamente senza pensare troppo a sciare ma soltanto a divertirmi. Sapevo che Gut-Behrami stava sciando bene, non mi aspettavo forse la sua vittoria con una Hector così forte e una Shiffrin in palla ma se l’è meritata in pieno. Del resto a Killington siamo sempre state tutte molto vicine. Oggi mi sono piaciuta sotto tutti i punti di vista, ho gestito bene la situazione, tirando fuori la grinta e mostrando le mie capacità. La tensione era logico che ci fosse, però l’ho trasformata in energia positiva. Adesso mi sposto a Lake Louise, farò le prove e poi gareggerò in supergigante”.