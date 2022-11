TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI / Youssef

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.



L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.



***

Youssef

Oggi lo faccio, oggi me ne fotto e lo faccio!

Alla facciazza di quelli che dicono che il Q5 non ce l'avrò mai, ammazza io avrò un Q7!

Mi chiamo Youssef.

Ho 14 anni e i miei amici sono molto più grandi di me, loro hanno già il grano, il sabato sera pagano sempre da bere, per adesso io sono ancora uno sfigato, quello piccolo, ma so che presto mi daranno compiti importanti.

Oggi sono andato a scuola e ho tenuto le cuffie nelle orecchie per sei ore, di nascosto; credo che la prof. se ne sia accorta ma abbia fatto finta di niente.



Loro credono di aver perso le speranze su di me, in realtà è che a me non frega niente perché ho altre prospettive, altri viaggi, altri soldi. Voglio diventare come quei trapper che usano le donne solo per fare i video.

Sono già stato con una ragazza, più grande di me, anche lei marocchina, però sapeva l'italiano meglio di me, credo sia nata qua. È solo che quella sera avevo bevuto troppo e poi preso quella pastiglia, so che cos’è successo perché me l'hanno raccontato gli altri, ma ho pochissimi ricordi dell'accaduto.



La prof. di italiano mi dice che scrivo bene e che ho un sacco di fantasia, questo è vero, credo sia merito delle serie che guardo su Netflix: tutti crime o thriller, cose del genere, mi immedesimo e mi pare di essere uno di loro.

Mi fanno incazzare, tiro fuori la pistola e sparo.



Oggi è il grande giorno, mi faranno fare il primo colpo alla stazione: dicono che sia semplice, dovrò solo cercare il ragazzo giusto, passargli di fianco bevendo una coca-cola e facendo finta di niente, lui mi metterà in tasca una busta ed è fatta.

Questa sera avrò i 200 euro per comprarmi le Jordan nuove.

A mamma non so come glielo spiegherò, l'ha già notato che alcune volte ho troppi soldi nel portafogli, anche perché lei non mi dà niente, nemmeno gli spicci per le cicche, che poi, in realtà, non mi piace fumare, ma mi garba parecchio stare davanti alla scuola con il cappellino e il giubbotto Fendi tarocco e fumare.



Ieri non è andata come sarebbe dovuta andare.

Gli sbirri mi hanno beccato, credo che mi abbia fregato uno dei miei compagni.

Sono in caserma, dai carabinieri, sto aspettando mia madre.

Uno sbirro mi porge una busta con su scritto “Per Youssef”, riconosco la grafia della mia insegnante di italiano.

Dentro trovo un bigliettino con su scritto:

“Ricordati che, per i grandi cambiamenti, ci vuole coraggio, ma hai sbagliato la concezione del tuo coraggio, cerca quello vero.

Ti voglio bene, la prof.”