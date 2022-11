Lpm Bam Mondovì-Bsc Sassuolo 3-1, Beatrice Giroldi brava e modesta: "Io Mvp?...Siamo state tutte brave" (VIDEO)

Il Puma prende sempre più confidenza con la vittoria! Al PalaManera la Lpm Bam Mondovì ha superato questo pomeriggio il Bsc Materials Sassuolo per 3-1, conquistando così il terzo successo consecutivo in campionato. Dopo due set sul velluto, le Pumine di Solforati hanno dovuto fare i conti con il ritorno delle Emiliane, grintose nel terzo e quarto set nonostante la pesante assenza della schiacciatrice Aurora Pistolesi.

Tra le protagoniste della gara è doveroso segnalare la palleggiatrice Beatrice Giroldi, entrata a gara in corso per prendere il posto di Ana Tiemi Takagui, uscita dal campo per un problema fisico. L'ex regista del Brescia ha preso per mano la squadra monregalese, garantendo un'ottima distribuzione di palloni; Una prova di spessore che gli è valsa con merito il titolo di MVP. Eccola ai nostri microfoni al termine del match: