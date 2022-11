Lpm Bam Mondovì-Bsc Sassuolo 3-1, la ex Karola Dhimitriadhi: "Tornare qui è sempre una grande emozione" (VIDEO)

Terza vittoria consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che nel pomeriggio di oggi ha superato al PalaManera il Bsc Materials Sassuolo con il punteggio di 3-1. Le "Linci" emiliane dell'ex tecnico Maurizio Venco hanno dovuto rinunciare all'apporto della schiacciatrice Aurora Pistolesi, rimasta a riposo precauzionale per un risentimento muscolare.

Nonostante l'importante defezione, il Sassuolo ha dato filo da torcere alle Pumine, brave comunque a interrompere nel quarto set i tentativi di rimonta della formazione ospite. Nel Sassuolo è scesa in campo anche la cuneese, nonchè ex pumina, Karola Dhimitriadhi, protagonista otto stagioni fa della storica promozione della Lpm in serie A2.

La neo dottoressa cuneese, da tre anni a Sassuolo, ha sempre giocato nel ruolo di schiacciatrice, ma dopo essersi messa alle spalle un secondo brutto infortunio, ha deciso di cambiare ruolo e vestire i panni del libero. Una nuova sfida per la bella e brava ex giocatrice del Puma, che dopo ogni "caduta" ha dimostrato sempre di sapersi rialzare da indomita guerriera. Ecco Karola Dhimitriadhi al termine del match: