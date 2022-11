Volley A1F. Cuneo, sul campo è tutt'altra storia: Granda S.Bernarda corsara a Pinerolo 3-0

La Cuneo Granda S.Bernardo domina il derby con la Wash4Green Pinerolo e centra la quinta vittoria consecutiva (0-3). In un Pala Bus Company tutto esaurito e con una buona rappresentanza di tifosi cuneesi la formazione di coach Zanini mantiene sempre il pallino del gioco; Signorile si affida all’ottima vena di Kuznetsova, MVP dell’incontro con 18 punti, e alla solidità di Szakmáry. Ottimo l’ingresso di Diop sul 9-8 nel terzo set: per l’opposta cuneese 8 punti e un impatto decisivo in un parziale fino a quel momento equilibrato.

Per la Cuneo Granda S.Bernardo un successo pesante, che arriva dopo una settimana complicata per le vicende extra campo e che permette di preparare con la giusta serenità il primo dei quattro big match del mese di dicembre, quello casalingo con la Vero Volley Milano di domenica 4 (ore 17:00); biglietti disponibili in sede e online su Liveticket.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO:«Non è semplice giocare in un palazzetto così compatto. Arrivavamo da una settimana particolare e questa sera siamo state davvero brave; è una vittoria che ci siamo meritate, senza quei blackout che ci hanno fatto perdere qualche punto per strada nelle ultime partite. Adesso inizia un ciclo di sfide stimolanti, a cui arriviamo con tanta voglia di dimostrare quello che sappiamo fare: anche se partiamo sfavorite, sappiamo quanto siamo toste e lo faremo vedere».

LA PARTITA: Coach Zanini recupera Gicquel per la panchina e torna a proporre Drews opposta a Signorile, Kuznetsova e Szakmáry schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Marchiaro replica con la diagonale Prandi-Carletti, Grajber e l’ex Ungureanu in banda, Akrari e Gray al centro, Moro libero. Dopo un avvio equilibrato la Cuneo Granda S.Bernardo accelera con Drews e Szakmáry: 6-10 e time out per la panchina di casa. Ungureanu mura Kuznetsova, Prandi Drews e sul 9-10 il time out è per la panchina ospite. Ungureanu a segno due volte di fila per l’11-11, le rispondono Kuznetsova dalla seconda linea e Cecconello dai nove metri. Carletti prima sbaglia un attacco e poi viene fermata a muro da Kuznetsova: 13-17 e time out per Marchiaro. Cecconello tiene le sue a distanza di sicurezza con due primi tempi (16-20). Nonostante il dominio a muro la Wash4Green non riesce a ribaltare il parziale, che Kuznetsova chiude con un bel diagonale

SECONDO SET La Wash4Green Pinerolo prova subito a scappare, ma la Cuneo Granda S.Bernardo, trascinata da una super Kuznetsova, fa buona guardia (4-4). Nuova accelerazione delle padrone di casa e sul 12-8 Zanini chiede time out. C’è la reazione delle gatte, che sul turno al servizio di Drews accorciano e su quello di Szakmáry trovano l’aggancio sul 13-13. Sul punto del sorpasso biancorosso, siglato da Signorile, arriva il time out per Marchiaro. Kuznetsova e Drews protagoniste dell’allungo della Cuneo Granda S.Bernardo, sempre sull’ottimo turno al servizio di Szakmáry (13-17). Dopo il nuovo time out per la panchina di casa Cuneo Granda S.Bernardo sempre avanti con Kuznetsova e Szakmáry in evidenza. Zanini interrompe il gioco sul 20-23 per stroncare sul nascere il tentativo di rimonta della Wash4Green Pinerolo. Missione compiuta, perché un bel diagonale di Szakmáry e una sette di Drews consegnano anche il secondo parziale alla Cuneo Granda S.Bernardo

TERZO SET Come nel secondo set la Wash4Green Pinerolo tenta la fuga, ma senza successo (5-5). Sul 9-8 dentro Diop per una Drews piuttosto fallosa. Subito a segno la nuova entrata con il muro che vale il 9-11. Dopo il time out per Marchiaro le padrone di casa impattano sul 13-13 grazie a Ungureanu, autentica trascinatrice delle sue. Ci pensano Diop e Szakmáry a firmare il nuovo break della Cuneo Granda S.Bernardo (13-15). Dentro Caruso per Hall. Dopo il nuovo time out richiesto da Marchiaro sul 14-17 la solita Kuznetsova e Diop, autrice di un ottimo ingresso, per l’ulteriore allungo cuneese (16-20). Grande difesa di Signorile, super attacco di Diop per il 16-22. Primo tempo di Cecconello, poi una scatenata Diop abbatte Akrari per il 18-25: il derby è della Cuneo Granda S.Bernardo, alla quinta vittoria consecutiva (0-3). Tabellino: 7 Diop, 6 Kuznetsova, Ungureanu

WASH4GREEN PINEROLO – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 0-3 (22-25, 21-25, 18-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Signorile 2, Drews 6, Kuznetsova 18, Szakmáry 11, Cecconello 7, Hall 10, Caravello (L), Caruso, Diop 8, Magazza. N.e. Gicquel, Klein Lankhorst, Gay. All. Zanini - CUNEO: 6 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 51% in attacco, 66% (22%) in ricezione.