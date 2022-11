A Saluzzo "Boll’Ostriche": aperitivo al Monastero della Stella

“Boll’Ostriche” è un aperitivo diverso dal solito che si potrà gustare venerdì 2 dicembre, alle 18, a Saluzzo nelle splendida cornice del Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4/A.

Dall’incontro tra le ostriche selezionate da Red Oyster e una scelta accurata di bollicine, rigorosamente piemontesi, con un ampio sguardo sul territorio saluzzese, nasce l’idea di Boll’Ostriche: un momento in cui originalità e alta qualità saranno il filo conduttore.

L’evento nasce da un’idea della giornalista e scrittrice enogastronomica Paola Gula, in collaborazione con Think Servizi, società che organizza gli eventi del Monastero della Stella. Red Oyster è la prima azienda in Italia ad avvalersi dei “sommelier delle ostriche”, riconoscibili dal loro abbigliamento realizzato ad hoc, studiato in modo che possano aprire le ostriche “sul posto”, offrirle personalmente agli ospiti intrattenendoli con preziose informazioni riguardanti questo straordinario dono del mare.

Saranno diverse le varietà che si potranno assaggiare in modo che, guidati dagli esperti, si possano percepire le differenze organolettiche. Ad affiancarli ci saranno abili sommelier per consigliare i vini e gli abbinamenti adatti a ogni assaggio, lasciando parlare un territorio come il Piemonte che ha da offrire bollicine sempre più sorprendenti e inaspettate.

Ecco la selezione delle bottiglie che si potranno degustare: Alta Langa docg Totocorde Cocchi, Metè Brut Rosè Monferrato di Hic et Nunc, Sei Tremenda di Marco Capra, Olim Atrum di Cascina Melognis, Alta Langa docg Blanc de Blanc di Contratto, Bolys di Cantine Tomatis, Vitae Colline Saluzzesi doc di Emidio Maero. Il costo è di 35 euro.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/boll-ostriche Per info e prenotazioni contattare il 0175.291447