Bra: strada Terlapini chiusa per una settimana

Prenderanno il via mercoledì 30 novembre 2022 i lavori di asfaltatura di strada Terlapini. Per i primi due giorni la strada sarà percorribile dai soli residenti, mentre a partire da venerdì 2 dicembre viene disposto un divieto di transito (con l’eccezione del weekend) per consentire la stesura del bitume.

L’intervento dovrebbe concludersi in una settimana circa, meteo permettendo. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta incaricata dei lavori. (rb)