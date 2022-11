Da Milano per analizzare la Rsa Don Serra di Cervasca dopo il crollo del soffitto

Sono in corso da questa mattina, lunedì 28 novembre, le ispezioni eseguite da tecnici specializzati presso la struttura Don Serra di Cervasca. L’edificio era stato sgomberato a seguito di ordinanza emessa dal sindaco Enzo Garnerone lo scorso 12 novembre.

Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono da riferirsi all’episodio avvenuto giovedì 10 novembre alle ore 4,30 quando si è verificato un distacco di pignatte da un solaio del primo piano dell’Rsa in via Asilo 4, all’interno di una sala comune, dove non erano presenti persone.

Immediate erano state le ispezioni a poche ore dal crollo con delle campionature sulle solette che non hanno evidenziato problematiche strutturali. Successivamente si era poi operato all’ispezione di tutti i solai della palazzina dalla quale è emersa l’esistenza di ulteriori zone potenzialmente a rischio ‘sfondellamento’.



Infine un’ulteriore sopralluogo aveva evidenziato, come scritto nell’ordinanza: “cavillature nelle piastrelle del pavimento di alcuni locali del primo piano, riconducibili a una flessione del solaio che potrebbe contribuire allo sfondellamento delle pignatte dall’intradosso”.



All’indomani, il 13 novembre, lo sgombero era diventato effettivo con il trasferimento a Cuneo di tutti e 38 gli ospiti e dei dipendenti della cooperativa Punto Service che opera nella casa di riposo di Cervasca: 36 nella struttura Mater Amabilis Angeli in via Mistral, mentre due nell'Rsa Sant’Antonio in corso Nizza 89. Gli ospiti continuano ad essere seguiti dai circa 30 lavoratori della cooperativa.

Da questa mattina sono in corso le ispezioni della ditta milanese Tecnoindagini Srl specializzata in verifica del rischio sfondellamento dei solai attraverso analisi termografica e con ultrasuoni. Le analisi saranno effettuate anche per l’intera giornata di domani. I rilievi restituiranno se è necessario intervenire, in che aree, con quali tempi e in che modo.