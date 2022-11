“E se vivessimo tutti insieme?": all’Iris di Dronero la rassegna cinematografica promossa dall’associazione Caffè Alzheimer

Dopo la proiezione del film "The Father", lo scorso 21 settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, riprende a Dronero la rassegna cinematografica "Il ricordo e l'identità", promossa dall’associazione Caffè Alzheimer.

Il Caffè Alzheimer di Dronero si trova presso la struttura San Camillo De' Lellis. Accoglie le persone con demenza ed i loro familiari tutti i mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17. Figure professionali specializzate e volontari rispondono ai dubbi e alle domande di chi partecipa; propongono momenti di convivialità, stimolazione cognitiva per le persone con difficoltà di memoria e supporto per i familiari che si occupano dell'assistenza ai loro cari.



L'associazione, inoltre, propone attività di stimolazione cognitiva per a tutta la popolazione in ottica preventiva: una vera e propria ginnastica per tenere il cervello in forma. Obiettivo del Caffè Alzheimer di Dronero è infatti aprirsi alla comunità e sensibilizzarla sulla tematica, perché sia più attenta, informata e partecipe. La rassegna cinematografica è pensata proprio per raggiungere tale obiettivo.